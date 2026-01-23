Quà tặng bạn đọc: Đón năm mới xum xuê, săn túi xinh và phụ kiện chơi Tết

HHT - Nhà Hoa gửi bạn những món quà xinh xắn tô đỏ những ngày Tết may mắn sắp tới. Bạn đọc nhanh tay gửi thư để có cơ hội nhận quà nhé!

Quý đơn vị có nhu cầu hợp tác tặng quà cho bạn đọc HHT vui lòng liên hệ qua email: cohoiquatanghht@gmail.com.

Điểm tô ngày Tết từ những chiếc móc khóa dễ thương

Tết Ta những ngày xưa cũ là bánh mứt, áo mới hay bao lì xì đỏ. Tết nay đã có thêm những chuyến đi chơi đầu năm, buổi hẹn bạn bè, những tấm ảnh check-in rực rỡ sắc xuân. Trong bức tranh Tết ấy, những món phụ kiện nhỏ nhắn trở thành điểm nhấn rất riêng - để mang theo bên mình, điểm thêm cá tính ngày xuân.

Dainty chọn đến với Tết theo một cách riêng. Không nói nhiều về năm cũ - năm mới, không treo những thông điệp lớn lao. Với Dainty, Tết là dịp để ta mang điều tích cực sang năm mới.

Bằng niềm yêu thích sáng tạo những món đồ khiến người nhận cảm thấy được yêu thương, mỗi món quà từ Dainty đều là lời chúc: “Chúc bạn năm mới may mắn nhiều niềm vui”, “Chúc bạn đủ dịu dàng với chính mình”,...

Tết đến, Dainty mong rằng dù bạn đang ở đâu, làm gì vẫn có thể tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ xíu. Biết đâu, món quà nhỏ từ Dainty sẽ trở thành ký ức Tết rất đẹp của bạn trong nhiều năm sau.

Ghé Dainty tại Instagram: @dainty.shop_._

Quà tặng: 6 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được box quà túi mù móc khoá trị giá 150.000 đồng từ Dainty.

Những chiếc túi dễ thương cùng bạn chơi Tết

Bạn có nhận ra, đôi khi một món đồ nhỏ xinh thôi cũng đủ biến ngày thường trở nên đặc biệt hơn? Đó là thông điệp mà Maylab - một cửa tiệm thủ công ở Hải Phòng, sáng tạo phụ kiện bằng vải, nơi những chiếc túi tote, pouch xinh xắn được tạo ra bằng sự tỉ mỉ và chân thành.

Maylab tin rằng, niềm vui trọn vẹn của năm mới bắt nguồn từ những thay đổi nhỏ dễ thương: một chiếc túi mới gọn gàng cùng bạn chơi Tết, chiếc pouch nhỏ giữ vài bí mật, hay đơn giản là khoảnh khắc “wow, mình cute ghê” mỗi khi nhìn gương.

Không cầu kỳ cũng chẳng phô trương, sản phẩm Maylab mang nét mềm mại, bình dị nhưng vẫn đa-zi-năng. Nhờ vậy, Maylab không chỉ đồng hành cùng bạn chúc Tết, chơi xuân cùng gia đình, bạn bè, mà còn phù hợp cho những lúc đi học, du lịch thường ngày nữa đó!

Nhân dịp Tết Bính Ngọ, Maylab còn “khai trương” thêm những sản phẩm mới tràn ngập màu sắc hoạ tiết vải mới! Nhanh ghé thăm Maylab để lựa chọn những item dành cho bạn nhé!

Instagram: @maylab.collective

Website: maylab.store

Quà tặng: 5 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được 2 túi pouch mềm mại trị giá 250.000 đồng từ Maylab.