Thiên Thần Nhỏ 544: Cùng khui "hộp mù" tìm niềm vui ngày Tết Bính Ngọ 2026

HHTO - Chúng mình chuẩn bị có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài 9 ngày. Để Thiên Thần Nhỏ lên lịch trình giúp bạn để ngày nào cũng thật vui và ý nghĩa nhé.

Lịch đón Tết, bạn đã có chưa?

Nếu bạn nghĩ rằng 9 ngày Tết chỉ việc ngủ thoải mái, chơi đã đời thì chẳng vui chút nào đâu. Ngày nào cũng vậy thì bạn sẽ nhận về một thân hình tăng cân, đầu óc mụ mị sau kỳ nghỉ Tết đấy. Thiên Thần Nhỏ đã lên lịch hoạt động giúp bạn rồi này, từ ngày đầu đến ngày cuối kỳ nghỉ không có ngày nào trôi qua vô ích hết. Đảm bảo cực vui, phụ giúp được bố mẹ cực nhiều, đầy ắp trò vui để bạn háo hức nữa.

Hãy lên lịch hoạt động Tết càng sớm càng tốt nhé!

Điểm danh xu hướng “lên đồ” hot nhất năm con ngựa

Lấy cảm hứng từ nhóm nhạc CORTIS đang tạo nên cơn sốt thời trang trên thành-phố-sợi-chỉ Threads City, phong cách Cỏ Tí mang đậm hơi thở đường phố bụi bặm với quần túi hộp (cargo pants) ống rộng, áo khoác gió oversize hoặc những chiếc áo phông có hình in hầm hố được săn lùng từ các tiệm đồ cũ (second-hand).

Chúng mình có thể nắm gọn cách lên đồ của 5 chàng trai James, Juhoon, Martin, Seonghyeon và Keonho bằng cách chọn quần áo ngẫu hứng và chồng nhiều lớp. Chất liệu jean bạc màu, vải dù và thun thô được ưu tiên hàng đầu để tạo nên sự bền bỉ và thoải mái để bạn thả ga vận động.

Làm sao để bội thu lì xì?

Tween nào cũng thích nhận được nhiều lì xì.

Nhiều tween đang đứng trước nỗi lo Tết này, chúng mình đã lớn bổng cả lên nên khó được ông bà cô bác lì xì nhiều như trước nữa. Đừng lo, vẫn có rất nhiều cách để bạn vượt qua cửa ải này, vừa rủng rỉnh hầu bao vừa bội thu lời khen nữa ấy chứ.

Muốn nhận được nhiều, chúng mình phải cho đi trước. Ở đây là cho đi những lời chúc chất lượng. Đừng chỉ "Cháu chúc bác năm mới mạnh khỏe", câu này xưa như Trái Đất rồi em ơi! Hãy nâng cấp lời chúc lên tầm cao mới, vừa hài hước vừa đánh trúng tâm lý mọi người nhé.

