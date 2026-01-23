Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Kết nối Hoa Học Trò

Google News

Thiên Thần Nhỏ 544: Cùng khui "hộp mù" tìm niềm vui ngày Tết Bính Ngọ 2026

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Chúng mình chuẩn bị có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài 9 ngày. Để Thiên Thần Nhỏ lên lịch trình giúp bạn để ngày nào cũng thật vui và ý nghĩa nhé.

Lịch đón Tết, bạn đã có chưa?

Nếu bạn nghĩ rằng 9 ngày Tết chỉ việc ngủ thoải mái, chơi đã đời thì chẳng vui chút nào đâu. Ngày nào cũng vậy thì bạn sẽ nhận về một thân hình tăng cân, đầu óc mụ mị sau kỳ nghỉ Tết đấy. Thiên Thần Nhỏ đã lên lịch hoạt động giúp bạn rồi này, từ ngày đầu đến ngày cuối kỳ nghỉ không có ngày nào trôi qua vô ích hết. Đảm bảo cực vui, phụ giúp được bố mẹ cực nhiều, đầy ắp trò vui để bạn háo hức nữa.

ttn-12.jpg
Hãy lên lịch hoạt động Tết càng sớm càng tốt nhé!

Điểm danh xu hướng “lên đồ” hot nhất năm con ngựa

Lấy cảm hứng từ nhóm nhạc CORTIS đang tạo nên cơn sốt thời trang trên thành-phố-sợi-chỉ Threads City, phong cách Cỏ Tí mang đậm hơi thở đường phố bụi bặm với quần túi hộp (cargo pants) ống rộng, áo khoác gió oversize hoặc những chiếc áo phông có hình in hầm hố được săn lùng từ các tiệm đồ cũ (second-hand).

ttn-3.jpg

Chúng mình có thể nắm gọn cách lên đồ của 5 chàng trai James, Juhoon, Martin, Seonghyeon và Keonho bằng cách chọn quần áo ngẫu hứng và chồng nhiều lớp. Chất liệu jean bạc màu, vải dù và thun thô được ưu tiên hàng đầu để tạo nên sự bền bỉ và thoải mái để bạn thả ga vận động.

Làm sao để bội thu lì xì?

ttn-13.jpg
Tween nào cũng thích nhận được nhiều lì xì.

Nhiều tween đang đứng trước nỗi lo Tết này, chúng mình đã lớn bổng cả lên nên khó được ông bà cô bác lì xì nhiều như trước nữa. Đừng lo, vẫn có rất nhiều cách để bạn vượt qua cửa ải này, vừa rủng rỉnh hầu bao vừa bội thu lời khen nữa ấy chứ.

Muốn nhận được nhiều, chúng mình phải cho đi trước. Ở đây là cho đi những lời chúc chất lượng. Đừng chỉ "Cháu chúc bác năm mới mạnh khỏe", câu này xưa như Trái Đất rồi em ơi! Hãy nâng cấp lời chúc lên tầm cao mới, vừa hài hước vừa đánh trúng tâm lý mọi người nhé.

ttn-1.jpg
ttn-7.jpg
ttn-9.jpg
ttn-10.jpg
ttn-11.jpg

Thiên Thần Nhỏ 544 dự kiến phát hành trên toàn quốc từ ngày 1/2/2026, có giá 20.000 đồng/ cuốn. Bạn có thể tìm mua tại các nhà sách Fahasa, Phương Nam... nhé!

qc-4358.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Thiên Thần Nhỏ #Hoa Học Trò #Tết Bính Ngọ #Tết 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục