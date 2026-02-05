Lớp Học Mật Ngữ phiên bản mới Tập 17: Khi các chòm sao trở thành "nhà nông" hệ chiến

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHT - Hòa cùng không khí mùa Xuân rộn ràng, Lớp Học Mật Ngữ phiên bản mới Tập 17 đã sẵn sàng cập bến với những tình tiết “hack não” và bài học xanh mướt. Mở sách ra là thấy cả vườn Xuân!

Bài học mùa Xuân

Sau tiết học “Mùa Xuân là Tết trồng cây” đi vào lòng người, cô Nhà Kiếng đã tung ra một thử thách cực gắt: Tặng cho mỗi bạn một hạt giống bí ẩn. Điều gây hồi hộp nhất ở đây là chẳng ai biết hạt giống này sẽ nảy mầm thành cây gì, hoa trái ra sao. Kết quả cuối cùng hoàn toàn phụ thuộc vào cách chăm sóc của từng cung hoàng đạo. Thế là một cuộc đại chiến làm vườn bùng nổ!

lhmn-phienbanmoi-tap17.jpg

Lớp Hoàng Đạo chia phe rõ rệt:

Team Khoa học: Dùng công nghệ cao, kích hoạt tầng rung động sâu của rễ cây, ổn định độ ẩm từng milimet.

Team Triết lý & Nghệ thuật: Các chòm sao hệ mơ mộng lại dùng nghệ thuật đa giác quan, chăm sóc dịu dàng, thậm chí là... trò chuyện tâm tình để cây lớn.

Giữa thiên nhiên và công nghệ, chậu cây của ai sẽ giật giải Quán quân? Đây là thử thách suy luận logic hay một cú “game sinh tồn” giữa vườn xanh? Đón xem bài học mùa Xuân cực thấm từ cô giáo xinh đẹp nhen!

mu.jpg

Quà Tết là ngon luôn!

“Trùm cuối” không làm bạn thất vọng! Phụ kiện đính kèm lần này sẽ là chiếc túi bí mật chứa móc khóa cung hoàng đạo phiên bản hoàn toàn MỚI. Bạn sẽ khui trúng phiên bản solo hay “cúp-le”? Cùng chờ đến ngày Lớp Học Mật Ngữ phiên bản mới Tập 17 ra mắt trong tháng 3/2026 tại các sạp báo và nhà sách toàn quốc với giá 30 cành hoa.

Tìm mua tại: Hệ thống các nhà sách FAHASA, Phương Nam, Nguyễn Văn Cừ, Cá Chép, Tiền Phong, Vạn Trí, Trí Tuệ, Tiến Thọ, Tràng An, Huy Khang Ninh Bình... cũng như các trang thương mại điện tử: Tiki, Shopee...

Thiên Thần Nhỏ
