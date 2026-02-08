Quà tặng bạn đọc: "Khui hộp mù" túi vải xinh xắn, móc khóa xinh chuẩn vị Tết

HHT - Đã cận kề những ngày chơi Tết tung tăng, các "nàng ther" đã sắm sửa những món quà nào cho bản thân chưa? Nhanh tay đăng ký với nhà Hoa để sở hữu các “em” quà siêu yêu này nhé!

Quý đơn vị có nhu cầu hợp tác tặng quà cho bạn đọc HHT vui lòng liên hệ qua email: cohoiquatanghht@gmail.com.

Phụ kiện vải xinh xắn cho các “bé điệu”

iuquai__ là thương hiệu đồ handmade bằng vải, ra đời từ niềm yêu thích những món đồ nhỏ được làm bằng tay và cả sự kiên nhẫn. Thương hiệu tập trung vào các sản phẩm như: túi makeup, túi tote, hộp bút, lót ly, buộc tóc, kẹp tóc,… tất cả đều mang phong cách nhẹ nhàng, tinh tế và gần gũi.

Mọi sản phẩm của iuquai__ đều được lựa chọn chất liệu kỹ lưỡng, phối màu pastel và họa tiết hoa nhí hài hòa. Điểm nhấn nằm ở những chi tiết nhỏ như chiếc nơ, đường ren hay cách may khéo léo, thể hiện sự chăm chút và tâm huyết của iuquai__.

Cửa tiệm iuquai__ phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên hoặc những ai yêu thích sự dịu dàng, đáng yêu. iuquai__ mong mỗi sản phẩm không chỉ là món đồ tiện dụng, mà còn mang lại cảm giác thoải mái và vui vẻ khi được bạn mang theo.

Ghé thăm cửa tiệm tại:

Instagram: @iuquai___

Quà tặng: 5 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được set quà ngẫu nhiên trị giá 169.000 đồng và 1 voucher giảm 50.000 đồng khi mua hàng qua kênh online của iuquai___

Quà tặng móc khoá cá nhân độc bản

Teen đang cần tìm một món quà vừa độc đáo, vừa ý nghĩa cho mỗi dịp sinh nhật, tốt nghiệp,…? Với niềm đam mê đóng gói, mỗi sản phẩm được Wapixapi gửi đi sẽ luôn chỉn chu và xinh đẹp, như liều “vitamin cảm xúc” giúp cải thiện tâm trạng, khơi dậy năng lượng tích cực cho người nhận.

Móc khóa Wapixapi được thiết kế với đa dạng màu sắc, chất liệu chắc chắn và hình dáng đáng yêu, đi kèm là những thông điệp, lời chúc may mắn của người gửi. Các bạn có thể mang theo bên mình như một sản phẩm đánh dấu chủ quyền, vừa độc lạ, vừa có tính cá nhân hóa cao.

Với Wapixapi, đây không chỉ là món quà nhỏ, mà còn là cách bạn gửi gắm tình cảm, sự quan tâm và niềm vui đến với những người thân yêu.

Hãy để Wapixapi cùng bạn biến mỗi món quà trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhé!

Theo dõi Wapixapi tại:

Instagram: @wapixapi

Quà tặng: 5 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được voucher mua sắm trị giá 150.000 đồng từ Wapixapi (áp dụng khi mua hàng qua kênh online), HSD: 8/5/2026.