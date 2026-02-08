Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Kết nối Hoa Học Trò

Google News

Quà tặng bạn đọc: "Khui hộp mù" túi vải xinh xắn, móc khóa xinh chuẩn vị Tết

Hạt Mè
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHT - Đã cận kề những ngày chơi Tết tung tăng, các "nàng ther" đã sắm sửa những món quà nào cho bản thân chưa? Nhanh tay đăng ký với nhà Hoa để sở hữu các “em” quà siêu yêu này nhé!

Quý đơn vị có nhu cầu hợp tác tặng quà cho bạn đọc HHT vui lòng liên hệ qua email: cohoiquatanghht@gmail.com.

Phụ kiện vải xinh xắn cho các “bé điệu”

iuquai__ là thương hiệu đồ handmade bằng vải, ra đời từ niềm yêu thích những món đồ nhỏ được làm bằng tay và cả sự kiên nhẫn. Thương hiệu tập trung vào các sản phẩm như: túi makeup, túi tote, hộp bút, lót ly, buộc tóc, kẹp tóc,… tất cả đều mang phong cách nhẹ nhàng, tinh tế và gần gũi.

10.png

Mọi sản phẩm của iuquai__ đều được lựa chọn chất liệu kỹ lưỡng, phối màu pastel và họa tiết hoa nhí hài hòa. Điểm nhấn nằm ở những chi tiết nhỏ như chiếc nơ, đường ren hay cách may khéo léo, thể hiện sự chăm chút và tâm huyết của iuquai__.

1113b94f-717e-4533-ac89-ac1fef9bd90d.jpg

Cửa tiệm iuquai__ phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên hoặc những ai yêu thích sự dịu dàng, đáng yêu. iuquai__ mong mỗi sản phẩm không chỉ là món đồ tiện dụng, mà còn mang lại cảm giác thoải mái và vui vẻ khi được bạn mang theo.

Ghé thăm cửa tiệm tại:

Instagram: @iuquai___

11.png

Quà tặng: 5 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được set quà ngẫu nhiên trị giá 169.000 đồng và 1 voucher giảm 50.000 đồng khi mua hàng qua kênh online của iuquai___

Quà tặng móc khoá cá nhân độc bản

Teen đang cần tìm một món quà vừa độc đáo, vừa ý nghĩa cho mỗi dịp sinh nhật, tốt nghiệp,…? Với niềm đam mê đóng gói, mỗi sản phẩm được Wapixapi gửi đi sẽ luôn chỉn chu và xinh đẹp, như liều “vitamin cảm xúc” giúp cải thiện tâm trạng, khơi dậy năng lượng tích cực cho người nhận.

img-4877.jpg

Móc khóa Wapixapi được thiết kế với đa dạng màu sắc, chất liệu chắc chắn và hình dáng đáng yêu, đi kèm là những thông điệp, lời chúc may mắn của người gửi. Các bạn có thể mang theo bên mình như một sản phẩm đánh dấu chủ quyền, vừa độc lạ, vừa có tính cá nhân hóa cao.

img-4881.jpg

Với Wapixapi, đây không chỉ là món quà nhỏ, mà còn là cách bạn gửi gắm tình cảm, sự quan tâm và niềm vui đến với những người thân yêu.

Hãy để Wapixapi cùng bạn biến mỗi món quà trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhé!

Theo dõi Wapixapi tại:

Instagram: @wapixapi

img-4880.jpg

Quà tặng: 5 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được voucher mua sắm trị giá 150.000 đồng từ Wapixapi (áp dụng khi mua hàng qua kênh online), HSD: 8/5/2026.

Hướng dẫn nhận quà: Chọn món quà bạn thích trong số báo này, gửi email tiêu đề “Nhận quà HHT Online”. Nội dung email: họ tên, trường lớp, địa chỉ nhà, SĐT của bạn (hoặc SĐT phụ huynh nếu bạn chưa có điện thoại), kèm lý do thích quà về cohoiquatanghht@gmail.com. Những teen may mắn sẽ được tòa soạn liên hệ và gửi tặng phần quà. Hạn chót nhà Hoa nhận thông tin là 20/02/2026 và công bố danh sách trúng quà trên fanpage Hoa Hoc Tro Magazine 27/02/2026.

629235371-1319295940239454-6493025743283699550-n.jpg
Hạt Mè
#quà tặng #túi vải #móc khoá #hoạt hình #Hoa Học Trò #handmade #túi makeup #makeup #túi chần bông

Xem thêm

Cùng chuyên mục