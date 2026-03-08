Quà tặng bạn đọc: Nhận túi tote đa-zi-năng và tham gia workshop bắn len sáng tạo

HHT - Cửa hàng quà tặng Hoa Học Trò đã mở cửa. Thương mời các “thợ săn” quà hãy nhanh chóng gửi thư đến nhà Hoa nhé!

Quý đơn vị có nhu cầu hợp tác tặng quà cho bạn đọc HHT vui lòng liên hệ qua email: cohoiquatanghht@gmail.com.

Rong chơi muôn nơi cùng túi Cá Màu

Cá Màu là thương hiệu mang đến những chiếc túi, phụ kiện vừa tiện dụng, vừa có màu sắc riêng.

Hướng đến thông điệp: gọn - bền - tiện, mỗi sản phẩm của Cá Màu đều đủ thú vị cho bạn mang theo mỗi ngày mà không thấy chán. Chiếc túi của Cá Màu được dùng cho tất cả mọi người và ở mọi độ tuổi giới tính khác nhau.

Cá Màu vừa ra mắt BST túi mới nhất là “Xách nắng ikk chơi”. Bên trong mỗi em túi có nhiều ngăn con; nơi chìa khóa, son hoặc khăn tay,... đều có chỗ đứng riêng, không chút lộn xộn. Bên ngoài túi có dây đai thiết kế tinh tế, dễ móc hoặc cuộn chiếc khăn tắm hoặc vật dụng cần khô thoáng.

Với chất liệu 90% dù và 10% lưới, túi Nắng sẵn sàng “tung bay” cùng bạn khắp nơi từ đi học, đi chơi và du lịch thả ga.

Cùng “nhập hội” Cá Màu để mang cả thế giới trên vai mà vẫn nhẹ tênh nhé!

Cá Màu có mặt ở: Instagram: @camauday.hi

Quà tặng: 5 bạn may mắn, mỗi bạn nhận được một charm treo túi trị giá 100.000 đồng và 1 voucher giảm giá 100.000 đồng khi mua hàng từ Cá Màu.

Workshop bắn len dành cho hội mơi sáng tạo

202 Tufting Studio là góc nhỏ cho những tâm hồn yêu sáng tạo, nơi mỗi ý tưởng biến thành sản phẩm dấu ấn riêng. 202 tin rằng mỗi sản phẩm bạn làm ra không chỉ trang trí mà còn là câu chuyện, cảm xúc của chính người tạo ra nó.

Tại 202, teen có thể tham gia workshop tufting bắn len, tự tay hoàn thiện món đồ mang đậm cá tính như thảm, gương thủ công độc đáo. Từ màu sắc, hình dáng đến từng chi tiết nhỏ đều được cá nhân hóa và không có phiên bản thứ hai.

Điểm đặc biệt của 202 Tufting Studio nằm ở không gian ấm áp, nhân viên hướng dẫn tận tình, trải nghiệm sáng tạo dễ tiếp cận, kể cả với các bạn newbie tufting.

Hãy thử tự làm một tấm thảm hay chiếc gương mang dấu ấn riêng của bạn nha!

Theo dõi hành trình sáng tạo của 202 tại: Instagram: @202.stu

Địa chỉ: 436B/15 Ba Tháng Hai, P. Hòa Hưng, TP.HCM

Quà tặng: 5 bạn đọc may mắn, trong đó:

1 Giải đặc biệt: 1 gương thêu nổi tufting

4 Giải may mắn còn lại: mỗi bạn nhận được 1 voucher trị giá 150.000 đồng, áp dụng khi đăng ký tham gia workshop từ 202.