Hoa Học Trò 1476: "Bật giao diện" Sao Kim, "cầm cưa" mùa Valentine trắng

H2Team

HHTO - Nếu cung Mặt Trời (Sun sign) đại diện cho cách chúng mình thể hiện năng lượng với hội cạ cứng, thì Sao Kim (Venus sign) chính là chiến thần quyết định gu thẩm mỹ và phong cách cá nhân của mấy bồ. Cùng Hoa Học Trò 1476 “truy tìm” Sao Kim của bạn nhé!

Dám từ chối để mở ra cánh cửa khác

Không phải thư trúng tuyển nào cũng đến theo cách quen thuộc. Trong Hoa Học Trò 1476 là câu chuyện trúng tuyển đại học nhờ… từ chối thư từ chối - khi người trẻ không chấp nhận bị gạch tên chỉ vì một kết quả ban đầu. Một lựa chọn “ngược dòng” nhưng cho thấy: nếu còn tin mình xứng đáng, bạn vẫn có quyền lên tiếng.

1476.jpg

Vượt sóng đề thi cùng những “chiến thần” khối Xã hội

Không học thuộc lòng, không văn mẫu, không máy móc. Nhà Hoa sẽ đưa bạn "hẹn hò" với những bạn học sinh chọn tư duy phản biện, góc nhìn cá nhân để chinh phục các môn Xã hội. Trong bối cảnh đề thi ngày càng mở, đây là cách học không chỉ để thi tốt, mà còn để bước vào đại học với một cái đầu biết nghĩ.

Cảnh báo app đen: Khoản vay nhỏ, cái giá không hề nhỏ

Chỉ vài cú chạm là có tiền trong tài khoản - nhưng phía sau là những hệ lụy dài hơi. Hoa Học Trò 1476 bóc tách cách app đen đánh vào tâm lý người trẻ, từ áp lực tài chính đến nguy cơ mất kiểm soát dữ liệu cá nhân. Một bài viết để đọc trước khi bấm “đồng ý”.

EDENIA: Những gương mặt mới và hành trình bắt đầu

Sự xuất hiện của EDENIA thu hút nhiều sự chú ý khi quy tụ 4 gương mặt bước ra từ Em Xinh “Say Hi”. Dự án được kỳ vọng mở ra một hướng đi mới cho mô hình nhóm nhạc nữ tại Việt Nam trong bối cảnh khán giả trẻ ngày càng cởi mở với văn hóa nhóm nhạc.

1476b.jpg

Ra mắt chuyên mục mới: Mã gen sáng tạo

Vì sao những món đồ collab nhỏ xíu lại khiến người trẻ sẵn sàng săn lùng? “Mã gen sáng tạo” mở ra câu chuyện phía sau IP, bản quyền và nền kinh tế sáng tạo - nơi đam mê có thể trở thành nghề nghiệp nghiêm túc.

Số báo Hoa Học Trò 1476 dự kiến phát hành từ ngày 3/3/2026 tại các sạp báo và nhà sách toàn quốc với giá 20.000 đồng. Đặt trước và tìm mua tại hệ thống các nhà sách FAHASA, Phương Nam, trang thương mại điện tử Tiki, Shopee…

Lưu ý: Tại một số địa điểm, báo sẽ có trễ hơn từ 2 - 3 ngày tùy thuộc thời gian vận chuyển nên nếu không mua được báo, bạn hãy inbox cho fanpage Hoa Hoc Tro Magazine nhé!

