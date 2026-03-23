Động thái của JustaTee giữa bão đồn đoán, đón tin vui cùng vợ và gia đình nhỏ

HHTO - JustaTee đăng ảnh vui mừng đón thành viên mới bên bà xã Trâm Anh giữa lúc nhiều lời đồn đoán về gia đình anh được lan truyền trên mạng.

Trưa ngày 23/3/2026, nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ JustaTee đã khiến cộng đồng mạng "tan chảy" khi chia sẻ loạt ảnh gia đình ấm áp tại bệnh viện, đánh dấu khoảnh khắc chào đón thành viên mới - em bé thứ 3 của anh và bà xã Trâm Anh.

JustaTee hạnh phúc bên bà xã Trâm Anh, đón chào em bé thứ 3.

Trong bộ ảnh được hé lộ, JustaTee xuất hiện cùng hai con lớn là Cici và Mino, xuất hiện bên Trâm Anh sau khi cô hạ sinh em bé. Nam nghệ sĩ nhẹ nhàng nâng niu em bé, biểu cảm vừa hạnh phúc vừa lầy lội đặc trưng. Mặt khác dù vừa trải qua ca sinh nở, Trâm Anh vẫn toát lên vẻ rạng rỡ, tươi tắn, ngắm nhìn chồng và các con cùng chơi đùa với "bé út". Không chỉ có bố mẹ, Cici và Mino cũng có mặt tại bệnh viện để chào đón em út. Hình ảnh cả gia đình năm người quây quần bên nhau khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Bản thân JustaTee cũng đã đăng ảnh chụp lại khoảnh khắc này lên trang cá nhân của mình, không đính kèm chú thích nào nhưng lại mạnh hơn bất cứ câu từ nào.

Bộ ảnh "một nhà năm người" dễ thương của JustaTee và Trâm Anh. Nguồn: Đi Soi Sao Đi

Bộ ảnh này được cộng đồng mạng xem như lời phản hồi rõ ràng, thiết thực từ JustaTee trước những tin đồn tiêu cực liên tục xuất hiện trên mạng xã hội trong những ngày qua. Gia đình anh và Trâm Anh từng trở thành tâm điểm chú ý khi vướng phải loạt tin đồn tiêu cực, chủ yếu xoay quanh chuyện hôn nhân rạn nứt, thậm chí đồn đoán chuyện nam nghệ sĩ có người khác. Sau đó, nhiều sao nữ như Lamoon, MAYonair bị nhắc đến, buộc "chính chủ" và công ty quản lý các bên phải nhanh chóng lên tiếng đính chính.

Giữa bối cảnh nhạy cảm, JustaTee chọn cách im lặng và để hình ảnh đời thường lên tiếng thay lời giải thích. Loạt ảnh hạnh phúc tại bệnh viện, nơi anh luôn kề cận bên vợ trong cột mốc quan trọng, ngầm khẳng định mọi thứ vẫn ổn định, tình cảm vợ chồng bền chặt và gia đình nhỏ đang tràn đầy niềm vui.

JustaTee (tên thật Nguyễn Thanh Tuấn) là một trong những nghệ sĩ tiên phong và thành công nhất của dòng nhạc R&B/ Underground tại Việt Nam. Nổi tiếng với các bản hit cá nhân, anh còn đảm nhận vai trò Giám đốc Âm nhạc nhiều chương trình lớn như Anh Trai "Say Hi", Rap Việt, Em Xinh "Say Hi"... Vì JustaTee quá bận rộn nên nhiều cư dân mạng đùa rằng đến cả thời gian thư giãn anh còn không có, nói chi đến những điều như tin đồn vừa qua.