Mason Nguyễn nhận lời khen về quan điểm làm nhạc: Nói không với chiều lòng fan

HHTO - Tại buổi họp báo ra mắt MV "Vi Vu" - một sản phẩm kết hợp cùng CONGB, Mason Nguyễn nhận về "bão tim" với lời khẳng định: "Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ Mason Nguyễn làm nhạc chỉ vì fan service, em sẽ làm nhạc vì câu chuyện âm nhạc và nội dung thông điệp mà em muốn truyền tải".

Chiều 22/3, buổi họp báo đầu tiên sau nhiều năm hoạt động của Mason Nguyễn nhằm ra mắt ca khúc Vi Vu - sản phẩm đánh dấu sự kết hợp của anh và "Anh trai" CONGB đã diễn ra tại TP.HCM. Tại đây, Mason Nguyễn đã mang đến nhiều chia sẻ về phương châm làm nghề dưới góc nhìn đầy chín chắn khiến fan trầm trồ khen ngợi.

Nói về sự ra đời của những giai điệu sôcôla ngọt "lịm tim" trong Vi Vu, Mason khẳng định ngay khi làm nhạc đã không nghĩ rằng đây là một bài hát dùng để "chiều lòng fan". Thay vào đó, nam rapper mong muốn truyền tải năng lượng, thông điệp tích cực dành cho khán giả.

"Khi một bài hát được đưa ra mà khán giả thích thú thì là mình thành công. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ Mason Nguyễn làm nhạc chỉ vì fan service, mình chỉ làm nhạc vì câu chuyện âm nhạc và nội dung thông điệp mà mình muốn truyền tải" - Mason khẳng định.

Mason Nguyễn chia sẻ tiêu chí khi làm nhạc.

Quan điểm "kim cương" của Mason nhận về nhiều sự đồng tình của khán giả yêu nhạc. Fan tin tưởng đây là một "kim chỉ nam" đúng đắn mà mỗi người nghệ sĩ cần đặt lên hàng đầu khi tạo ra "đứa con tinh thần".

Bên cạnh đó, trước một ý kiến nhận xét Mason Nguyễn làm MV Vi Vu như "một cuộc dạo chơi", chọn bối cảnh đơn giản nhẹ nhàng và "đặt lên bàn cân" về độ đầu tư so với sản phẩm của các "Anh trai" khác, chủ nhân ca khúc cũng có màn ứng xử "nuốt mic". Mason cho biết với anh, sự đầu tư dành cho một MV chỉ cần dừng ở mức "đủ và đúng", tạo được sự hài hòa nhất định.

3 nhân vật chính của MV Vi Vu gồm: Mason, CONGB﻿ và... chiếc xe có kiểu dáng "tân cổ giao duyên" tông đỏ trắng dễ thương.

Cũng theo chủ nhân ca khúc Bí Mật Nhỏ, MV được đánh giá "đạt" là phần hình ảnh đồng bộ và bổ trợ cho bài hát, khiến người xem cảm nhận được ý nghĩa tác giả muốn truyền tải. "Một bài hát như Vi Vu thì có vibe rất là thoải mái, tự do, nhẹ nhàng, chill chill dạo chơi. Thì với bài hát này mình cũng không muốn làm một MV nó quá đầu tư, hoành tráng, kỳ công gì cả" - Mason lý giải. Và những thước phim với gam màu tươi tắn, phóng khoáng của đôi bạn thân Mason - CONGB cùng đèo nhau trên chiếc xe máy "vi vu" khắp các nẻo đường "over hợp" với giai điệu, ca từ của bài hát.

Sau cùng, rapper Gen Z cho biết bản thân sẽ không so sánh với ai, mà chỉ muốn đem lại cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc trọn vẹn nhất.

Một thắc mắc về việc thường xuyên "feat dạo" cùng các nghệ sĩ khác mà chưa có nhiều sản phẩm solo, Mason cho rằng điều này không có gì bất thường nếu cả hai "tạo ra được một bài hát đúng vibe, đúng mood".