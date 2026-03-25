Xôn xao tin Tăng Thanh Hà tái xuất màn ảnh sau 13 năm, vai mới đỉnh cỡ nào?

Trong những ngày qua, mạng xã hội rầm rộ những thông tin suy đoán nữ diễn viên Tăng Thanh Hà sắp tái xuất điện ảnh sau 13 năm vắng bóng. Tin đồn xuất phát từ lễ cúng khai máy dự án phim Hoàng Hậu Cuối Cùng vừa qua, khi có sự góp mặt của chuyên viên trang điểm Hùng Max - người từng thực hiện nhiều layout nổi bật cho Tăng Thanh Hà trong nhiều năm. Chi tiết này nhanh chóng khiến khán giả háo hức, thậm chí cho rằng nàng "ngọc nữ điện ảnh" sẽ đảm nhận vai nữ chính.

Chuyên viên trang điểm Hùng Max xuất hiện tại buổi khai máy phim Hoàng Hậu Cuối Cùng.

Tăng Thanh Hà thân thiết với chuyên viên trang điểm Hùng Max.

Dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng là phim điện ảnh đầu tiên tái hiện thiên tình sử có thật của Nam Phương Hoàng hậu và Hoàng đế Bảo Đại. Phim thuộc thể loại lịch sử hư cấu, lấy bối cảnh chính tại Đại Nội Huế với hơn 90% thời lượng diễn ra trong không gian cung đình Tử Cấm Thành. Tác phẩm kể về chặng đường 10 năm làm hoàng hậu của bà, từ cuộc hôn nhân với vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn đến những biến động thời cuộc về sau.

Bộ phim được bộ đôi NSX - đạo diễn Namcito và Bảo Nhân ấp ủ suốt 6 năm, từng gây sốt với quá trình tuyển chọn diễn viên gắt gao, thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cư dân mạng. Cho đến hiện tại, phía Tăng Thanh Hà vẫn giữ thái độ im lặng, khiến dân tình càng thêm tò mò và nóng lòng.

Nếu tin đồn là sự thật, đây sẽ là màn tái xuất ấn tượng của Tăng Thanh Hà sau 13 năm rời xa điện ảnh. Lần gần nhất cô góp mặt trên màn ảnh rộng là bộ phim Mỹ Nhân Kế, đóng cùng nhiều mỹ nhân khác như Thanh Hằng, Diễm My 9X... Tăng Thanh Hà từng nổi tiếng với danh xưng "ngọc nữ điện ảnh Việt", sở hữu nhan sắc thanh tú, trong trẻo cùng lối diễn xuất tự nhiên, tinh tế. Cô ghi dấu ấn mạnh mẽ qua hàng loạt tác phẩm truyền hình như Bỗng Dưng Muốn Khóc, Hương Phù Sa... rồi "bén duyên" với điện ảnh thông qua phim Đẹp Từng Centimet.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Tăng Thanh Hà là biểu tượng sức hút truyền thông của làng giải trí Việt. Năm 2012, cô kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn, dần rút lui khỏi làng giải trí để tập trung cho cuộc sống gia đình và kinh doanh, từ đó khiến công chúng không khỏi tiếc nuối. Vì lẽ đó, sự trở lại của cô với một vai diễn đòi hỏi khí chất hoàng gia và chiều sâu cảm xúc được xem là lựa chọn đầy tham vọng, cũng là thử thách "lột xác" cho sao nữ sau hàng loạt vai diễn thiên về tình yêu, xã hội.

Ma Ran Đô được đồn đoán sẽ đóng cặp với Tăng Thanh Hà.

Cùng với tin đồn về Tăng Thanh Hà, mạng xã hội còn dự đoán vai vua Bảo Đại sẽ do Ma Ran Đô đảm nhận. Mỹ nam 9X sở hữu gương mặt góc cạnh, thần thái lịch lãm, vừa hiện đại vừa mang nét cổ điển. Ngoài ra, anh có "chuỗi" dự án trăm tỷ thời gian qua như Nụ Hôn Bạc Tỷ, Tử Chiến Trên Không, Truy Tìm Long Diên Hương, được xem là gương mặt tân binh ăn khách bậc nhất hiện tại. Song, sự chênh lệch 11 tuổi giữa anh và đàn chị Tăng Thanh Hà sẽ là "bài toán" không dễ, nhưng hứa hẹn mang đến một làn gió mới mẻ, thú vị cho khán giả.