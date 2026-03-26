Hành trình 100 năm bùng nổ của manga Nhật: Từ 'thánh hài' KochiKame đến 'tân binh khủng long' Jujutsu Kaisen

Đế chế manga Nhật Bản đã đi qua 100 năm với hàng loạt những tác phẩm kinh điển, đa thể loại và trở thành “vùng bình yên” của hàng triệu độc giả toàn cầu. Từ những tình huống hài hước đời thường đến giả tưởng đen tối, hoặc cơn sốt thịnh hành của shonen trong văn hóa đại chúng, manga đã trở thành “đặc sản” khó thay thế của giới trẻ trải dài các thập niên và thế hệ.

Sức hút đằng sau 10 tựa manga tiêu biểu của thế kỷ qua

Đầu tiên phải kể đến Jujutsu Kaisen, “cú hích” manga đương đại và là “tường thành” mới của dòng shonen. Hành trình các Chú thuật sư như Yuji, Gojo, Megumi, Nobara… quả cảm giải cứu nhân loại khỏi sự tàn bạo của phản diện Sukuna khiến cho độc giả khắp nơi thổn thức, mong chờ từng chương một. Bộ truyện từ Gege không làm các “đàn anh” phải thất vọng khi có những phân đoạn đại chiến như Shibuya arc, The Culling Game… gây bùng nổ các giác quan, cùng hành trình của những nhân vật truyền cảm hứng, trẻ tuổi nhưng chưa từng thôi gan dạ.

Riêng với thể loại đá bóng, manga Nhật Bản cũng có “tượng đài” riêng cho mình chính là Captain Tsubasa. Cậu bé Tsubasa mang niềm đam mê cháy bỏng với môn thể thao vua chính là biểu tượng của sức trẻ, khát vọng và tinh thần không bỏ cuộc. Khoảnh khắc Tsubasa sút quả bóng dẫn đến chiến thắng cúp thế giới khiến cho bao thế hệ độc giả trẻ nhung nhớ, đặc biệt cả những ngôi sao sân cỏ hàng đầu hiện nay.

Thập niên 80 cũng là thời điểm bắt đầu phát triển của dòng manga cổ trang kết hợp yếu tố huyền ảo. Saint Seiya xuất hiện như một hình tượng anh hùng mới, mang trên mình áo giáp thần thánh với thông điệp bảo vệ công lý. Những khoảnh khắc kinh điển như "Burn your Cosmo!" khi các chiến binh vượt qua giới hạn, đánh bại kẻ địch truyền tải tinh thần hy sinh, ý chí bất diệt và lòng trung thành, và là một trong số những bộ truyện đầu tiên đưa manga lan tỏa đến thị trường phương Tây.

Thể loại truyện cổ trang, đậm tính sử thi tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ với sự ra đời của Kingdom - tác phẩm tiêu thụ hơn 100 triệu bản toàn thế giới. Câu chuyện của cô nhi tên Shin mang ước mơ trở thành Đại tướng uy nghiêm làm khơi dậy ý chí của nhiều thế hệ độc giả. Thông qua hàng loạt trận đánh và những mưu lược thần sầu, như Siege of Sai hay màn đối đầu với Riboku, Kingdom là đại diện của tinh thần bất khuất, trí tuệ và khát vọng vươn mình khỏi số phận.

Đây cũng là mốc thời gian mà manga dần xuất hiện những tên tuổi bạo dạn hơn, xoáy sâu vào những thể loại phá cách. Gantz chính là minh chứng tiêu biểu cho sức sáng tạo không giới hạn của giới “manga-ka” Nhật Bản với thể loại vốn còn mới mẻ lúc bấy giờ - sci-fi đậm chất noir và yếu tố người lớn. Truyện là những vòng chơi sinh tử, nơi nam chính Kei Kurono phải “chạy KPI” săn sinh vật ngoài hành tinh để đổi lấy cơ hội hồi sinh từ cõi chết. Từ đây, những mô-tuýp về ý nghĩa cuộc sống, không từ bỏ hơi thở của con người dần được khai thác nhiều hơn, cùng thể loại game sinh tồn bắt đầu lớn mạnh.

Là một trong những manga shonen đầu tiên bùng nổ toàn cầu, YuYu Hakusho giới thiệu đến độc giả nhóm thám tử Linh giới trẻ tuổi, tài năng dẫn đầu bởi Yusuke Urameshi - chàng thiếu niên bất cần nhưng dần trưởng thành qua hành trình chiến đấu chống lại ác quỷ. Thông điệp “từ số 0 trở thành anh hùng” cùng sự đề cao tinh thần đồng đội chính là cốt lõi giúp bộ truyện nổi tiếng xuyên suốt thập niên 90.

Còn khi bước qua thập niên 2000, Hunter x Hunter chính là dự án “tiếp đuốc” cho hành trình U Linh Giới vẻ vang. Vẫn là hành trình trưởng thành, truyện giúp người đọc gắn bó và yêu thương các nhân vật từ thuở nhỏ. Những cái tên như Gon, Killua, Kurapika… trở thành “người bạn tuổi thơ” của biết bao độc giả. Thông qua đó, họ từng bước chinh phục những thử thách khó nhằn để trở thành Hunter (Thợ săn) đích thực, cùng những thông điệp về tình bạn, trưởng thành, giá trị nhân sinh khiến ai nấy phải suy ngẫm.

Golden Kamuy lại là một trong những manga gây tiếng vang trong thập niên 2010, theo chân chàng cựu binh “bất tử” Saichi cùng cô gái tên Ainu thực hiện lời hứa đi tìm kho báu vàng thất lạc. Cuộc viễn chinh khắc nghiệt, nhiều thăng trầm nhưng cũng đồng thời nhắn nhủ độc giả về “kho báu” thật sự: tình bạn, sự chân thành, cùng những giá trị văn hóa, con người không thể thay thế được.

Không thể không nhắc đến KochiKame - bộ truyện hài dài nhất lịch sử với gần 40 năm “làm bạn” với độc giả. Nội dung đơn giản kể về anh cảnh sát Ryotsu Kankichi lầy lội, luôn gây rối ở khu phố Tokyo quen thuộc nhưng lại tạo nên sức hút khổng lồ. Chỉ là những lát cắt câu chuyện “vụn vặt” hằng ngày, KochiKame lại có sức hút lớn, đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nên “đế chế” manga lớn mạnh như hiện tại.

Cùng thời điểm với KochiKame còn có Kinnikuman - “cha đẻ” của dòng truyện về siêu anh hùng cơ bắp và những giải đấu cháy bỏng. Con đường đi đến vinh quang và chức vô địch của anh chàng Suguru Kinniku tồn tại nhiều chông gai, nhưng cũng không kém phần hấp dẫn và hồi hộp. Thành công của Kinnikuman chính là bước đệm cho hàng loạt những bộ truyện về sàn đấu, võ thuật sau này được độc giả yêu thích không kém shonen hay trinh thám.

10 tựa manga kinh điển kể trên đều góp mặt trong Bộ sưu tập MANGA UT SHUEISHA 100th, tái hiện sức sống mãnh liệt của những nguyên tác manga đã gắn liền với bao thế hệ trong suốt một thập kỷ qua.

Thông qua BST MANGA UT SHUEISHA 100th, UNIQLO dành sự tri ân chân thành, trọn vẹn dành cho “đế chế” phát hành truyện tranh Nhật Bản Shueisha, và là dịp để các fan của manga sở hữu những thiết kế độc quyền đến từ các tác phẩm đình đám.

Đồng hành cùng quảng bá BST lần này là nam diễn viên kiêm người mẫu Ryo Yoshizawa, đã mang đến hình ảnh trẻ trung, cuốn hút khi diện những thiết kế UT với các họa tiết từ các tựa manga kinh điển.

UNIQLO kết hợp cùng Ryo Yoshizawa quảng bá BST MANGA UT SHUEISHA 100th

Còn gì tuyệt vời hơn khi những khung hình huyền thoại như cú sút “lộn ngược” của Tsubasa, áo giáp Pegasus lấp lánh của Seiya, hoặc tình bạn tuyệt đẹp của các Chú thuật sư được tái hiện tinh tế trên áo thun UT, trở thành “di sản di động” theo ta mọi lúc mọi nơi? BST lần này không chỉ tôn vinh di sản manga, mà còn khéo léo kết nối các thế hệ fan đã và đang đắm chìm trong từng trang truyện lý thú. BST UT SHUEISHA 100th Anniversary hiện mở bán tại hệ thống cửa hàng UNIQLO trên toàn quốc và kênh mua sắm online chính thức của thương hiệu. Bên cạnh đó, một số thiết kế khác cũng sẽ sớm được giới thiệu vào cuối tháng 4.