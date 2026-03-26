Ông Nguyễn Thế Phước được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Văn Đức - Thành Đạt

TPO - Ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị lần thứ 8 về công tác cán bộ. Hội nghị đã thực hiện quy trình bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Thế Phước (ở giữa) tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kết quả, ông Nguyễn Thế Phước được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 với số phiếu cao.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Hà Đức Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông An Hoàng Linh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; ông Phan Đăng Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sa Pa.

Ông Dương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cho biết, việc tổ chức hội nghị nhằm thực hiện quy trình công tác cán bộ theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, trên cơ sở ý kiến của Ban Bí thư về giới thiệu nhân sự bầu giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đến nay cơ bản hoàn thành, tạo nền tảng quan trọng để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, thường xuyên của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền địa phương ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí được chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với một số Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, bảo đảm phù hợp thực tiễn, phát huy năng lực, sở trường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo.

