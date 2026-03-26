Lần đầu tiên bổ nhiệm sĩ quan Biên phòng làm Phó Tùy viên Quốc phòng tại Trung Quốc, Lào và Campuchia

TPO - Theo các Quyết định của Bộ Ngoại giao, lần đầu tiên có 3 sĩ quan Bộ đội Biên phòng được bổ nhiệm làm Phó Tùy viên Quốc phòng, phụ trách lĩnh vực Biên phòng tại các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Chiều 26/3, tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho Phó Tùy viên Quốc phòng, phụ trách lĩnh vực Biên phòng tại các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Quang cảnh hội nghị.

Dưới sự chủ trì của Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP, hội nghị có sự tham dự của Thiếu tướng Tống Hữu Nghĩa - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 2; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Ngoại giao) Lê Đức Thiện.

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Trung tướng Vũ Trung Kiên đã trao các Quyết định của Bộ Ngoại giao, bổ nhiệm Thượng tá Dương Khánh Thành - Phó Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Trung Quốc, phụ trách lĩnh vực Biên phòng; Thượng tá Trần Trị Thiên - Phó Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào, phụ trách lĩnh vực Biên phòng; Trung tá Lê Đăng - Phó Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia, phụ trách lĩnh vực Biên phòng.

Tại hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên chúc mừng các sĩ quan được Đảng, Nhà nước, Quân đội và BĐBP tin tưởng giao nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn - Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, công bố các Quyết định bổ nhiệm Phó Tùy viên Quốc phòng, phụ trách lĩnh vực Biên phòng tại Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Trung tướng Vũ Trung Kiên phát biểu giao nhiệm vụ cho các sĩ quan nhận Quyết định bổ nhiệm Phó Tùy viên Quốc phòng, phụ trách lĩnh vực Biên phòng tại Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Trung tướng Vũ Trung Kiên nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên lực lượng BĐBP có Phó Tùy viên Quốc phòng phụ trách lĩnh vực Biên phòng, vì vậy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, gắn với dịp kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/2026).

Khẳng định vị trí, vai trò của công tác đối ngoại quốc phòng, Trung tướng Vũ Trung Kiên nêu rõ, đây là một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; là cầu nối tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác quốc tế, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước.

Đối với BĐBP, công tác đối ngoại Biên phòng có ý nghĩa trực tiếp trong xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển với các nước láng giềng.

Trung tướng Vũ Trung Kiên (thứ 2, từ trái qua) trao các Quyết định bổ nhiệm Phó Tùy viên Quốc phòng, phụ trách lĩnh vực Biên phòng tại Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Tư lệnh BĐBP yêu cầu các sĩ quan nhận quyết định bổ nhiệm dịp này nhanh chóng thích nghi với môi trường công tác, chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, pháp luật và phong tục, tập quán nước sở tại; không ngừng học tập, nâng cao trình độ, nhất là ngoại ngữ và kỹ năng công tác đối ngoại; phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất, tác phong công tác, xây dựng hình ảnh người cán bộ BĐBP chính quy, chuyên nghiệp trong môi trường quốc tế.

Tư lệnh BĐBP yêu cầu Cục Trinh sát BĐBP phối hợp chặt chẽ với Bộ Tham mưu BĐBP thường xuyên giữ liên lạc, kịp thời nắm tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ các Phó Tùy viên Quốc phòng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời chủ động nghiên cứu, tham mưu, tạo nguồn cán bộ kế cận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.