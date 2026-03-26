Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Lần đầu tiên bổ nhiệm sĩ quan Biên phòng làm Phó Tùy viên Quốc phòng tại Trung Quốc, Lào và Campuchia

Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo các Quyết định của Bộ Ngoại giao, lần đầu tiên có 3 sĩ quan Bộ đội Biên phòng được bổ nhiệm làm Phó Tùy viên Quốc phòng, phụ trách lĩnh vực Biên phòng tại các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Chiều 26/3, tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho Phó Tùy viên Quốc phòng, phụ trách lĩnh vực Biên phòng tại các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia.

2-quang-canh.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Dưới sự chủ trì của Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP, hội nghị có sự tham dự của Thiếu tướng Tống Hữu Nghĩa - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 2; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Ngoại giao) Lê Đức Thiện.

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Trung tướng Vũ Trung Kiên đã trao các Quyết định của Bộ Ngoại giao, bổ nhiệm Thượng tá Dương Khánh Thành - Phó Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Trung Quốc, phụ trách lĩnh vực Biên phòng; Thượng tá Trần Trị Thiên - Phó Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào, phụ trách lĩnh vực Biên phòng; Trung tá Lê Đăng - Phó Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia, phụ trách lĩnh vực Biên phòng.

Tại hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên chúc mừng các sĩ quan được Đảng, Nhà nước, Quân đội và BĐBP tin tưởng giao nhiệm vụ.

bdbp-3.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn - Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, công bố các Quyết định bổ nhiệm Phó Tùy viên Quốc phòng, phụ trách lĩnh vực Biên phòng tại Trung Quốc, Lào, Campuchia.
bdbp-1.jpg
Trung tướng Vũ Trung Kiên phát biểu giao nhiệm vụ cho các sĩ quan nhận Quyết định bổ nhiệm Phó Tùy viên Quốc phòng, phụ trách lĩnh vực Biên phòng tại Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Trung tướng Vũ Trung Kiên nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên lực lượng BĐBP có Phó Tùy viên Quốc phòng phụ trách lĩnh vực Biên phòng, vì vậy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, gắn với dịp kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/2026).

Khẳng định vị trí, vai trò của công tác đối ngoại quốc phòng, Trung tướng Vũ Trung Kiên nêu rõ, đây là một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; là cầu nối tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác quốc tế, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước.

Đối với BĐBP, công tác đối ngoại Biên phòng có ý nghĩa trực tiếp trong xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển với các nước láng giềng.

bdbp-4.jpg
Trung tướng Vũ Trung Kiên (thứ 2, từ trái qua) trao các Quyết định bổ nhiệm Phó Tùy viên Quốc phòng, phụ trách lĩnh vực Biên phòng tại Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Tư lệnh BĐBP yêu cầu các sĩ quan nhận quyết định bổ nhiệm dịp này nhanh chóng thích nghi với môi trường công tác, chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, pháp luật và phong tục, tập quán nước sở tại; không ngừng học tập, nâng cao trình độ, nhất là ngoại ngữ và kỹ năng công tác đối ngoại; phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất, tác phong công tác, xây dựng hình ảnh người cán bộ BĐBP chính quy, chuyên nghiệp trong môi trường quốc tế.

Tư lệnh BĐBP yêu cầu Cục Trinh sát BĐBP phối hợp chặt chẽ với Bộ Tham mưu BĐBP thường xuyên giữ liên lạc, kịp thời nắm tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ các Phó Tùy viên Quốc phòng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời chủ động nghiên cứu, tham mưu, tạo nguồn cán bộ kế cận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Xem thêm

Cùng chuyên mục