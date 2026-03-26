Iran tuyên bố phong trào Houthi sẵn sàng tham chiến

TPO - Truyền thông nhà nước Iran ngày 26/3 cho biết, phong trào Houthi ở Yemen sẽ sẵn sàng tham gia cuộc chiến chống lại Mỹ và Israel cùng với quân đội Iran.

Thông tin trên được hãng thông tấn Tasnim đưa ra, dẫn nguồn “đáng tin cậy”. Ngoài ra, lực lượng Houthi - còn gọi là Ansarullah Yemen - cũng sẵn sàng kiểm soát eo biển Bab al-Mandab, một nhiệm vụ mà Tasnim mô tả là “dễ dàng”.

Phong trào này từng gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng ở Biển Đỏ kể từ tháng 10/2023, tấn công hàng trăm mục tiêu của Israel để trả đũa các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza.

Houthi cũng từng nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền liên quan đến Mỹ và Anh, cản trở dòng chảy thương mại toàn cầu qua Biển Đỏ.

Hải quân Mỹ và các nước phương Tây khác đã hộ tống các tàu thuyền đi qua vùng biển này, nhưng nếu lực lượng Houthi quyết định kiểm soát eo biển Bab al-Mandab, điều đó có thể sẽ càng hạn chế thêm các lựa chọn của họ.

Eo biển Bab al-Mandab là một tuyến đường huyết mạch giữa Địa Trung Hải và Biển Ả-rập. Bất kỳ tàu nào đi lại giữa châu Âu và châu Á qua Kênh đào Suez đều phải đi qua đây. Do đó, nếu nó bị phong tỏa, hậu quả có thể rất nghiêm trọng, đặc biệt là vào thời điểm eo biển Hormuz vẫn bị “đóng băng”.

Youssef Cherif, Giám đốc Trung tâm Toàn cầu Columbia cho biết, việc lực lượng Houthi phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb là một phần trong "chiến lược ba giai đoạn của Iran".

"Đầu tiên sẽ là các cuộc tấn công của Iran nhằm phong tỏa eo biển Hormuz. Sau đó là các cuộc tấn công của Hezbollah từ Li-băng nhằm đánh lạc hướng Israel. Và tiếp theo sẽ là lực lượng Houthi, những người sẽ phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb", chuyên gia Cherif viết trên X.