Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Iran tuyên bố phong trào Houthi sẵn sàng tham chiến

Minh Hạnh

TPO - Truyền thông nhà nước Iran ngày 26/3 cho biết, phong trào Houthi ở Yemen sẽ sẵn sàng tham gia cuộc chiến chống lại Mỹ và Israel cùng với quân đội Iran.

(Ảnh: Reuters)

Thông tin trên được hãng thông tấn Tasnim đưa ra, dẫn nguồn “đáng tin cậy”. Ngoài ra, lực lượng Houthi - còn gọi là Ansarullah Yemen - cũng sẵn sàng kiểm soát eo biển Bab al-Mandab, một nhiệm vụ mà Tasnim mô tả là “dễ dàng”.

Phong trào này từng gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng ở Biển Đỏ kể từ tháng 10/2023, tấn công hàng trăm mục tiêu của Israel để trả đũa các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza.

Houthi cũng từng nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền liên quan đến Mỹ và Anh, cản trở dòng chảy thương mại toàn cầu qua Biển Đỏ.

Hải quân Mỹ và các nước phương Tây khác đã hộ tống các tàu thuyền đi qua vùng biển này, nhưng nếu lực lượng Houthi quyết định kiểm soát eo biển Bab al-Mandab, điều đó có thể sẽ càng hạn chế thêm các lựa chọn của họ.

Eo biển Bab al-Mandab là một tuyến đường huyết mạch giữa Địa Trung Hải và Biển Ả-rập. Bất kỳ tàu nào đi lại giữa châu Âu và châu Á qua Kênh đào Suez đều phải đi qua đây. Do đó, nếu nó bị phong tỏa, hậu quả có thể rất nghiêm trọng, đặc biệt là vào thời điểm eo biển Hormuz vẫn bị “đóng băng”.

Youssef Cherif, Giám đốc Trung tâm Toàn cầu Columbia cho biết, việc lực lượng Houthi phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb là một phần trong "chiến lược ba giai đoạn của Iran".

"Đầu tiên sẽ là các cuộc tấn công của Iran nhằm phong tỏa eo biển Hormuz. Sau đó là các cuộc tấn công của Hezbollah từ Li-băng nhằm đánh lạc hướng Israel. Và tiếp theo sẽ là lực lượng Houthi, những người sẽ phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb", chuyên gia Cherif viết trên X.

CNN, Tasnim
#eo biển Hormuz #phong trào Houthi #Iran #Israel #Mỹ

