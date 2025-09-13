Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Còi báo động vang rền, Israel bị tấn công bằng tên lửa siêu vượt âm

Minh Hạnh

TPO - Phong trào Houthi ngày 13/9 tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm vào một số mục tiêu ở thành phố Tel Aviv của Israel, người phát ngôn nhóm này - Yahya Saria - cho biết.

43350090-605.jpg
(Ảnh: Reuters)

“Lực lượng Yemen đã tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt, sử dụng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Palestine-2 với nhiều đầu đạn nhắm vào một số mục tiêu dễ bị tấn công ở Tel Aviv. Chiến dịch đã đạt được mục đích”, kênh truyền hình Al Masirah của Houthi đưa tin.

Trước đó cùng ngày, quân đội Israel thông báo đã đánh chặn một tên lửa phóng từ Yemen. Vụ việc xảy ra bên ngoài không phận Israel. Còi báo động không kích đã vang lên ở một số khu vực của đất nước.

Trong bối cảnh xung đột ở Dải Gaza leo thang, phong trào Houthi tuyên bố sẽ tấn công lãnh thổ Israel, đồng thời chặn tàu thuyền của những quốc gia ủng hộ Israel đi qua Biển Đỏ và Eo biển Bab el-Mandeb cho đến khi Tel Aviv ngừng hoạt động quân sự tại dải đất Palestine.

Các cuộc tấn công của Houthi đã dừng lại sau khi lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza được áp dụng vào giữa tháng 1/2025.

Nhưng sau khi lệnh ngừng bắn sụp đổ vào đầu tháng 3, Houthi tuyên bố nối lại các cuộc tấn công vào tàu Israel ở Biển Đỏ, sau đó tiếp tục các nỗ lực tấn công các mục tiêu bên trong Israel bằng tên lửa.

Minh Hạnh
Tass
#phong trào Houthi #Yemen #Israel #tên lửa siêu vượt âm #phòng không Israel

Xem thêm

Cùng chuyên mục