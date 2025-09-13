Còi báo động vang rền, Israel bị tấn công bằng tên lửa siêu vượt âm

TPO - Phong trào Houthi ngày 13/9 tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm vào một số mục tiêu ở thành phố Tel Aviv của Israel, người phát ngôn nhóm này - Yahya Saria - cho biết.

(Ảnh: Reuters)

“Lực lượng Yemen đã tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt, sử dụng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Palestine-2 với nhiều đầu đạn nhắm vào một số mục tiêu dễ bị tấn công ở Tel Aviv. Chiến dịch đã đạt được mục đích”, kênh truyền hình Al Masirah của Houthi đưa tin.

Trước đó cùng ngày, quân đội Israel thông báo đã đánh chặn một tên lửa phóng từ Yemen. Vụ việc xảy ra bên ngoài không phận Israel. Còi báo động không kích đã vang lên ở một số khu vực của đất nước.

Trong bối cảnh xung đột ở Dải Gaza leo thang, phong trào Houthi tuyên bố sẽ tấn công lãnh thổ Israel, đồng thời chặn tàu thuyền của những quốc gia ủng hộ Israel đi qua Biển Đỏ và Eo biển Bab el-Mandeb cho đến khi Tel Aviv ngừng hoạt động quân sự tại dải đất Palestine.

Các cuộc tấn công của Houthi đã dừng lại sau khi lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza được áp dụng vào giữa tháng 1/2025.

Nhưng sau khi lệnh ngừng bắn sụp đổ vào đầu tháng 3, Houthi tuyên bố nối lại các cuộc tấn công vào tàu Israel ở Biển Đỏ, sau đó tiếp tục các nỗ lực tấn công các mục tiêu bên trong Israel bằng tên lửa.