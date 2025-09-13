Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nga: Động đất cực mạnh, kích hoạt cảnh báo sóng thần ở Kamchatka

Minh Hạnh

TPO - Một cơn địa chấn mạnh 6,7 độ đã được ghi nhận tại Bán đảo Kamchatka (Nga) ngày 13/9, kích hoạt cảnh báo sóng thần và đặt tất cả các dịch vụ khẩn cấp trong tình trạng báo động cao, theo Cơ quan Địa vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

Khoảnh khắc căn hộ ở Kamchatka rung lắc dữ dội vì động đất. (Nguồn: Telegram)

Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) đo được cường độ của trận động đất ở mức 7,3 độ, trong khi Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) báo cáo cường độ là 7,4 độ.

Tất cả các dịch vụ khẩn cấp ở Kamchatka đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Các chuyên gia đã bắt đầu kiểm tra các công trình quan trọng và các tòa nhà dân cư.

Mặc dù chưa có thiệt hại nghiêm trọng nào được báo cáo cho đến nay, các quan chức địa phương vẫn kêu gọi người dân thận trọng, đặc biệt là dọc theo bờ biển.

"Cảnh báo sóng thần đã được ban bố. Chúng tôi yêu cầu mọi người đặc biệt cẩn thận khi đến bãi biển Khalaktyrsky và các khu vực dễ xảy ra sóng thần khác", Thống đốc Kamchatka - Vladimir Solodov - cho biết.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga tại Sakhalin cảnh báo, sóng cao tới 0,37 m có thể tràn vào các đảo Paramushir và Shumshu thuộc quận Severo-Kurilsky.

"Sóng tràn vào bờ biển sẽ không quá cao, nhưng cần thiết phải tránh xa bờ", Bộ này cho biết trong một tuyên bố. "Đừng cố lái xe đến bờ biển để xem sóng thần - điều đó có thể nguy hiểm!"

Chính quyền địa phương hiện đang theo dõi sát sao tình hình. Thống đốc Solodov kêu gọi người dân "giữ bình tĩnh và chỉ chú ý đến thông tin từ các nguồn chính thức".

Cơn địa chấn xảy ra sau trận động đất lịch sử mạnh 8,8 độ richter làm rung chuyển Kamchatka vào ngày 30/7. Đây là trận động đất mạnh nhất trong khu vực kể từ năm 1952, khiến bán đảo bị dịch chuyển gần 2 m, hạ thấp một phần độ cao, đồng thời làm xuất hiện sóng thần xa tới tận Nhật Bản và bờ biển Thái Bình Dương của Mỹ.

Trận động đất cũng kích hoạt một làn sóng hoạt động địa chấn và núi lửa. Núi lửa Krasheninnikov đã phun trào lần đầu tiên sau 600 năm, trong khi Klyuchevskaya Sopka - một trong những ngọn núi lửa cao nhất của Âu Á - đã trải qua đợt phun trào mạnh nhất trong 70 năm. Các nhà khoa học đã ghi nhận tổng cộng bảy ngọn núi lửa đang hoạt động sau thảm họa, gọi đây là một "làn sóng phun trào" hiếm hoi.

Minh Hạnh
RT
#Nga #động đất #Bán đảo Kamchatka #cảnh báo sóng thần #Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga

