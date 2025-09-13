Tổng thống Nga Putin: Tự cô lập sẽ dẫn đến khủng hoảng, suy thoái

TPO - Văn hóa dân tộc chỉ có thể phát triển thông qua tương tác với các nền văn hóa khác; bất kỳ nỗ lực tự cô lập nào cũng chắc chắn dẫn đến khủng hoảng và suy thoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu ngày 12/9. (Ảnh: RIA Novosti)

Phát biểu tại Diễn đàn Văn hóa Thống nhất ở St. Petersburg hôm 12/9, Tổng thống Putin mô tả sự đa dạng văn hóa và dân tộc của Nga là một "món quà vô giá", nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì sự cân bằng giữa đổi mới và các giá trị trường tồn, đồng thời tuyên bố rằng những nỗ lực xóa bỏ văn hóa là không thể chấp nhận được.

Theo ông Putin, khi các xã hội tự cô lập hoặc tự cho mình là vượt trội hơn hẳn, họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với "một giai đoạn khủng hoảng tinh thần và trí tuệ, sau đó là sự suy thoái văn hóa và trì trệ trong mọi lĩnh vực của đời sống".

Ông lưu ý rằng Nga đã đạt được vị thế của một quốc gia "thực sự vĩ đại về nghệ thuật, khoa học và văn học" chính nhờ sự đa dạng văn hóa. "Sáng tạo, bản thân nó đã là một môi trường tuyệt vời cho giao tiếp, và chúng tôi chủ trương tăng cường sự tương tác giữa các nghệ sĩ từ các quốc gia khác nhau", ông nói thêm.

Cũng trong bài phát biểu, ông Putin đã thảo luận về sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như vai trò của con người trong thế giới tương lai.

“Trí tuệ nhân tạo giúp phân tích một lượng lớn dữ liệu và dự đoán xu hướng”, Tổng thống Putin nói. “Tuy nhiên, tôi tin rằng những giải pháp độc đáo dẫn đến những khám phá và đột phá trong khoa học, nghệ thuật và lĩnh vực xã hội chỉ có thể xuất phát từ nguồn cảm hứng và sự thiên tài của con người, bậc thầy và người sáng tạo đích thực”.

Nhân loại sẽ cần phải “làm chủ” thực tế mới này, trong khi vẫn gìn giữ “gốc rễ làm chỗ dựa”, ông nói.

Thế giới tương lai không phải là thế giới của những kẻ ích kỷ, hoàn toàn chìm đắm trong không gian mạng, hay của những kẻ cô độc sống theo nguyên tắc "ai cũng vì mình", mà là của những người vẫn trân trọng tình yêu thương và tình bạn, trân trọng những người thân yêu, hiểu được mối liên hệ không thể tách rời với xã hội và chịu trách nhiệm về nó.

Tổng thống Nga nói thêm, rằng không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều chương trình phát triển văn hóa của Nga lại tập trung vào dự án quốc gia "Gia đình". Bản sắc dân tộc của Nga đều "bắt nguồn từ gia đình".

Đầu năm ngoái, Tổng thống Putin đã công bố khởi động dự án quốc gia "Gia đình", nhằm hỗ trợ các gia đình có con nhỏ và khắc phục tình trạng tỷ lệ sinh đang suy giảm.

Kể từ đó, Mátxcơva đã đưa ra một số biện pháp, chẳng hạn như tăng mức trợ cấp cho mỗi đứa con tiếp theo, mở rộng chế độ trợ cấp thai sản và hỗ trợ tài chính liên tục cho các gia đình.