Chủ tịch nước cử ba sĩ quan tham mưu tới phái bộ UNISFA

Ba sĩ quan sẽ đi thực hiện nhiệm vụ đợt này gồm: Trung tá Hoàng Quốc An, cán bộ Viện Nghiên cứu Quân nhu (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), thay thế cho Trung tá Nguyễn Thị Thanh Loan, đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Tham mưu hậu cần; thời gian dự kiến triển khai ngày 27/7/2025.

Thiếu tá Ngô Quốc Cường, cán bộ Cục GGHB Việt Nam, sẽ thay thế Trung tá Nguyễn Đức Doanh, đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Tham mưu Tác chiến; thời gian dự kiến triển khai ngày 24/8/2025.

Đại úy Phạm Phú Hải, cán bộ Cục GGHB Việt Nam, triển khai thay thế Thượng tá Nguyễn Thị Liên, đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Tham mưu điều phối quân - dân sự; thời gian dự kiến triển khai ngày 17/8/2025.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Phùng Sĩ Tấn trao các quyết định cho ba sĩ quan.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam, cho biết, công tác chuẩn bị cho các sĩ quan lên đường đã được thực hiện nghiêm túc, toàn diện. Cục đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong và ngoài Bộ Quốc phòng để đảm bảo hậu phương, chế độ chính sách, góp phần giúp các sĩ quan an tâm công tác.

Ba sĩ quan này đều đã hoàn thành các khóa huấn luyện theo yêu cầu của LHQ, về huấn luyện tiền triển khai, sĩ quan tham mưu, sĩ quan hậu cần và quan sát viên quân sự LHQ.

Cùng đó, tùy mỗi vị trí triển khai, Cục GGHB Việt Nam đã cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn, huấn luyện tại nước ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực mà từng sĩ quan đảm nhiệm tại phái bộ.

Đặc biệt, Thiếu tá Ngô Quốc Cường và Đại úy Phạm Phú Hải từng hoàn thành nhiệm kỳ tại phái bộ GGHB LHQ, qua đó tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, sẽ thuận lợi trong quá trình bắt nhịp với công việc sau khi triển khai.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu tại lễ trao quyết định.

Chủ trì lễ trao quyết định và giao nhiệm vụ cho ba sĩ quan, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu các sĩ quan quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định của LHQ, pháp luật nước sở tại, hướng dẫn của cơ quan chức năng và Cục GGHB Việt Nam. ​

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn lưu ý, khi hoạt động trong môi trường đa quốc gia, các sĩ quan cần bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người và trang thiết bị. Bằng trình độ, kỹ năng trình độ được huấn luyện, sau khi triển khai, ba sĩ quan phải nhanh chóng nắm chắc tình hình địa bàn, nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần khắc phục khó khăn vận dụng các phương pháp hoạt động đã được huấn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt ba sĩ quan được cử đi làm nhiệm vụ đợt này, Trung tá Hoàng Quốc An khẳng định quyết tâm giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ và hợp tác chặt chẽ với bạn bè quốc tế, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Tham gia sứ mệnh quốc tế trong bối cảnh địa bàn có tình hình an ninh khó lường, bên cạnh việc thực thi nhiệm vụ chuyên môn, Trung tá Hoàng Quốc An và các đồng đội sẽ chủ động theo dõi, đánh giá sát sao tình hình thực địa nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho lực lượng và trang thiết bị; góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong môi trường đa quốc gia.