Đại tướng Phan Văn Giang: Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác quốc phòng trên cơ sở bình đẳng

TPO - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác quốc phòng song phương và đa phương, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích chung.

Ngày 18/11, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì lễ đón chính thức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Slovakia tới thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 18/11 đến 20/11.

Bộ trưởng Phan Văn Giang đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak tới dự hội đàm cấp cao.

Tại cuộc hội đàm cấp cao sau lễ đón, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia có ý nghĩa đặc biệt trong dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Điều này cũng tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, góp phần triển khai tích cực và hiệu quả các cam kết hợp tác quốc phòng mà hai bên thống nhất trong Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng được ký năm 2015, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia Martin Glvac.

Bộ trưởng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak sẽ góp phần đưa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng của hai bên, vì lợi ích hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển chung của khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại hội đàm, hai bên cùng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương đã được Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Slovakia triển khai phù hợp với Bản ghi nhớ đã ký năm 2015, đạt được kết quả tích cực.

Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng “bốn không” (không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế); đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác quốc phòng song phương và đa phương, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích chung, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đề nghị, thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng tương xứng với sự phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó của quan hệ hai nước, tập trung vào một số lĩnh vực như tăng cường trao đổi đoàn, thiết lập các cơ chế hợp tác để tăng cường hiểu biết lẫn nhau và trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia quan tâm, sớm cử Tùy viên Quốc phòng Slovakia tại Việt Nam, làm cầu nối giúp triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác mà hai bên thống nhất.

Dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam đề nghị Bộ Quốc phòng Slovakia nghiên cứu tiếp nhận quân nhân Việt Nam tham gia khóa đào tạo tiếng Slovak và các chuyên ngành mà Slovakia có thế mạnh; đồng thời, Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Slovakia sang học tiếng Việt và tham gia khóa Quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam.

﻿ ﻿ Quang cảnh buổi hội đàm.

Cùng đó, hai bên cần thúc đẩy hợp tác về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; tăng cường hợp tác về công nghiệp quốc phòng; nghiên cứu, tìm kiếm khả năng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác như an ninh mạng, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, ứng phó với các thách thức phi truyền thống; ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Nhấn mạnh ý nghĩa mối quan hệ truyền thống lâu đời Việt Nam - Slovakia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak bày tỏ vui mừng trước kết quả quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua; đồng thời nhất trí cử Tùy viên Quốc phòng Slovakia tại Việt Nam.

Ông Robert Kalinak cũng đề nghị, trong thời gian tới, hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như công nghiệp quốc phòng, trao đổi đoàn các cấp, an ninh mạng.