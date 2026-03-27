Ông Nguyễn Hoàng Trường được bầu làm Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam với số phiếu tuyệt đối

Ngày 27/3, Thường trực HĐND phường Cửa Nam nhiệm kỳ 2021-2026 triệu tập kỳ họp thứ nhất HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng mở đầu cho các hoạt động của chính quyền phường nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các chức danh HĐND phường Cửa Nam khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả, Đại biểu Quốc hội khóa 16 - Nguyễn Hoàng Trường được giới thiệu, bầu vào chức danh Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam khóa II với 20/20 đại biểu có mặt nhất trí. Ông Hoàng Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND phường khoá I, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường khóa II.

Các đại biểu HĐND tiến hành bầu các chức danh HĐND phường khóa II

Kỳ họp cũng tiến hành xem xét, thông qua nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2026; nghị quyết về việc ban hành Quy chế làm việc của HĐND phường khóa II; Nghị quyết về việc ban hành Nội quy kỳ họp HĐND phường khóa II.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Hoàng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam khóa II đề nghị ngay sau kỳ họp này các cơ quan của HĐND, UBND phường và các vị đại biểu HĐND phường cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

Khẩn trương xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định.

Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường phát biểu tại kỳ họp

Nâng cao năng lực, hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền phường. UBND phường cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của phường trong giai đoạn mới. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo môi trường thật sự thông thoáng, thuận lợi để phát huy các tiềm năng, thế mạnh của phường và phục vụ tốt cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND phường. Ðồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân trong phường, tạo thành sức mạnh tổng hợp triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của phường đã đề ra. Phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND phường trong việc nâng cao chất lượng các kỳ họp; đổi mới phương thức làm việc, tiếp xúc cử tri; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Trên cương vị công tác của mình, với trách nhiệm là người đại biểu Nhân dân, mỗi vị đại biểu cần tích cực, chủ động nghiên cứu Hiến pháp, pháp luật; ý thức đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri; cần có kế hoạch triển khai cụ thể, thường xuyên học tập, rèn luyện, liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri và động viên Nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND phường, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND phường trong thời gian tới.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn phường Cửa Nam đã thành công tốt đẹp đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của Nhân dân trong phường. Với 99,29% tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu, cử tri phường Cửa Nam đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với việc xây dựng cơ quan quyền lực các cấp. Cử tri phường Cửa Nam đã lựa chọn, bầu đủ 21 đại biểu HĐND phường khóa 2 nhiệm kỳ 2026-2031.