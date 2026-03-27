Hà Nội cần hơn 142 triệu tỷ đồng cho quy hoạch tầm nhìn 100 năm

TPO - Hà Nội đề xuất quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm, định hình mô hình đô thị “đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục phát triển chiến lược. Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, thành phố dự báo nhu cầu vốn cần 142,3 triệu tỷ đồng.

UBND TP. Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ không gian địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội (126 xã, phường).

Thời hạn quy hoạch được chia thành các giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn ngắn hạn đến năm 2035; giai đoạn trung hạn đến năm 2045; giai đoạn dài hạn đến năm 2065; tầm nhìn chiến lược là 100 năm.

Mục tiêu đến năm 2035, Thủ đô Hà Nội cơ bản trở thành thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", là trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Đến năm 2045, hội tụ tri thức và công nghệ toàn cầu, ngang tầm thủ đô các nước phát triển.

Đến năm 2065 và sau năm 2065, Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu, thuộc nhóm các thủ đô quốc tế có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới.

Khu vực Ngã tư Sở

Bên cạnh đó, quy hoạch định hình cấu trúc đô thị theo không gian phát triển mở: “Đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”; lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, trung tâm, gắn kết chặt chẽ với Vùng Thủ đô, Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế.

11 nhóm giải pháp đột phá

Để đạt được mục tiêu, quy hoạch đề ra 11 nhóm giải pháp đột phá. Điển hình, định hướng giao thông công cộng của Thủ đô lấy đường sắt đô thị (Metro) làm phương thức chủ đạo, mang tính dẫn dắt quy hoạch.

Quy hoạch đề xuất thiết lập các Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tại các cực phát triển trọng điểm. Tiêu biểu là định hướng xây dựng Khu thương mại tự do gắn với đô thị Sân bay phía Bắc (Đông Anh - Sóc Sơn) và đô thị Khoa học Công nghệ phía Tây (Hòa Lạc).

Giải pháp về mô hình kiến tạo đô thị Thông minh - Xanh - Bền vững. Trong đó, đô thị Thông minh sẽ áp dụng mô hình quản trị dựa trên "Bản sao số" và trí tuệ nhân tạo (AI).

Đặc biệt, quy hoạch đề ra giải pháp tái thiết đô thị toàn diện và chọn lọc. Theo đó, chuyển từ tư duy cải tạo nhỏ lẻ sang tái thiết mang tính đồng bộ, toàn diện; nghiên cứu cải tạo, tái thiết đô thị khu vực trung tâm gắn với trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng và hai bên sông; cải tạo, tái thiết, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử khu vực phố cổ (36 phố phường), phố cũ (phố Pháp), khu cũ, các khu dân cư xuống cấp, chung cư cũ; cải tạo, tái thiết khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận, khu vực di tích, di sản; mở rộng cải tạo, tái thiết, tái cấu trúc các khu vực Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 3 và lan tỏa ra các khu vực đô thị và nông thôn.

Thành phố cũng cho phép nghiên cứu quy hoạch tái thiết, giải tỏa mức độ phù hợp theo từng ô phố để quy hoạch lại đồng bộ hạ tầng, quỹ đất dôi dư sau giải tỏa ưu tiên xây dựng các công trình hạ tầng đô thị và không gian xanh; phát triển nhà ở xã hội tại các khu vực TOD ngoại vi; nghiên cứu quy hoạch với tính toán căn cơ, có phương án chính xác cho từng đối tượng, từng khu vực.

Quy hoạch cũng xác định cấu trúc khung không gian theo các trục giao thông vành đai và các trục hướng tâm. Trong đó, sẽ quy hoạch 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn, xác lập 9 trục động lực phát triển; xác định các vành đai, hành lang phát triển cụ thể.

UBND thành phố cho rằng, để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; trên cơ sở dự báo tốc độ tăng trưởng GRDP trên 11%/năm, nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội được xác định cụ thể qua các giai đoạn.

Thành phố dự báo nhu cầu vốn giai đoạn 2026 - 2035 cần khoảng 11 triệu tỷ đồng để định hình khung hạ tầng chiến lược; giai đoạn 2036 - 2045 cần khoảng 25,3 triệu tỷ đồng để bứt phá và mở rộng mạng lưới; giai đoạn 2046 - 2065 cần khoảng 106 triệu tỷ đồng để hoàn thiện cấu trúc đô thị đa tầng và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng "0".

Nội dung này sẽ được HĐND TP. Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ Nhất, được tổ chức ngày 28/3.