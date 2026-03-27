Thời tiết miền Bắc những ngày tới

TPO - Hôm nay và ngày mai (27-28/3), miền Bắc tiếp tục có sương mù và mưa nhỏ vào đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, riêng khu vực Tây Bắc 31-34 độ. Từ đêm mai đến ngày 29/3, vùng núi Bắc Bộ có mưa dông rải rác. Từ ngày 30/3, nền nhiệt miền Bắc bật tăng mạnh, trời có nắng nóng diện rộng.

Khu vực Đông Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Dự báo ngày mai (28/3), miền Bắc tiếp tục hình thái thời tiết như hôm nay, riêng vùng núi Bắc Bộ từ đêm mai có mưa dông rải rác. Từ 30/3, miền Bắc đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của mùa hè năm nay với nhiệt độ cao nhất Đông Bắc Bộ từ 35-36 độ, Tây Bắc Bộ từ 36-38 độ.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo từ ngày 30/3, miền Trung bước vào đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè năm nay, kéo dài đến khoảng 2/4, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, riêng vùng núi phía tây Thanh Hoá đến Huế từ 37-38 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo những ngày tới, Tây Nguyên tiếp tục có nắng nóng cục bộ, Đông Nam Bộ có nắng nóng diện rộng.