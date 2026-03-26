Tuổi trẻ Việt Nam nhất định sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới rực rỡ hơn

TPO - “Với truyền thống vẻ vang 95 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng của thế hệ trẻ hôm nay, tôi tin tưởng sâu sắc rằng: Tuổi trẻ Việt Nam nhất định sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới rực rỡ hơn, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước trong kỷ nguyên mới".

Đó là phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Trịnh Văn Quyết tại lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 cán bộ Đoàn xuất sắc năm 2026 do T.Ư Đoàn tổ chức, tối 26/3.

Chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đóng góp xứng đáng vào mỗi thành tựu của dân tộc

Ông Trịnh Văn Quyết nêu rõ, lịch sử cách mạng dân tộc ta in đậm dấu ấn của thanh niên. Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc, đến các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ, lớp lớp thanh niên đã “đứng lên đáp lời sông núi”, xung phong nơi tuyến đầu, viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc.

Trong hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên tiếp tục là lực lượng xung kích trên mọi lĩnh vực: lao động sản xuất, khoa học - công nghệ, khởi nghiệp, bảo vệ chủ quyền quốc gia, hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước.

“Những phong trào hành động cách mạng của Đoàn qua các thời kỳ không chỉ là biểu tượng sinh động của tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên, mà còn khẳng định vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên Việt Nam trong mọi chặng đường phát triển của dân tộc. Chúng ta tự hào khẳng định: mỗi bước tiến của đất nước đều có dấu ấn của thanh niên; mỗi thành tựu của dân tộc đều có sự đóng góp xứng đáng của tuổi trẻ Việt Nam”, ông Trịnh Văn Quyết.

Ông Trịnh Văn Quyết phát biểu tại chương trình.

Theo ông Quyết, trong những thành công đó, có sự đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp - những người trực tiếp tổ chức, dẫn dắt phong trào, gắn bó mật thiết với thanh niên, khơi dậy và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ. Giải thưởng Lý Tự Trọng trao hôm nay chính là sự ghi nhận, tôn vinh những cán bộ Đoàn tiêu biểu, xuất sắc - những hạt nhân nòng cốt của phong trào thanh niên, những tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, sáng tạo và khát vọng cống hiến.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Trịnh Văn Quyết chúc mừng 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu được vinh danh. “Các đồng chí chính là minh chứng sinh động cho sức sống, niềm tin và tương lai của tổ chức Đoàn và của tuổi trẻ Việt Nam”, ông nói.

Theo ông Quyết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định những định hướng chiến lược đặc biệt quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Trong tiến trình đó, thanh niên giữ vai trò và trách nhiệm hết sức to lớn.

“Thanh niên không chỉ là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng, mà còn là lực lượng tiên phong trong tiếp cận tri thức mới, làm chủ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp và hội nhập quốc tế. Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc mà Đảng ta đã xác định chỉ có thể trở thành hiện thực khi được chuyển hóa thành khát vọng hành động, thành ý chí vươn lên mạnh mẽ của mỗi thanh niên Việt Nam”, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư nhấn mạnh.

Cán bộ Đoàn tiêu biểu nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026.

Đặt trọn niềm tin vào thanh niên

Dịp này, ông Trịnh Văn Quyết đề nghị, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước đặc biệt coi trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh thiếu niên. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và không gian số, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức giáo dục theo hướng hiện đại, gần gũi, thuyết phục; kết hợp hài hòa giữa "xây" và "chống", vừa bồi dưỡng lý tưởng, khát vọng cống hiến, vừa nâng cao sức đề kháng trước các thông tin xấu độc.

Cùng đó, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tiên phong của thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển đất nước. Tổ chức Đoàn cần dẫn dắt thanh niên tham gia sâu rộng vào các lĩnh vực trọng điểm như: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, khởi nghiệp sáng tạo, hội nhập quốc tế.

Mỗi đoàn viên, thanh niên cần nhận thức sâu sắc rằng, mỗi việc làm cụ thể, mỗi sáng kiến, mỗi hành động thiết thực của mình đều có thể góp phần trực tiếp vào việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển lớn của đất nước.

Đồng thời, Đoàn cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện.

“Đoàn phải thực sự là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên, là người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tư duy đổi mới, gần gũi thanh niên, có khả năng truyền cảm hứng và dẫn dắt phong trào”, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư nhấn mạnh.

Theo ông Quyết, lịch sử đã chứng minh một chân lý sâu sắc, mỗi khi đất nước đứng trước những bước ngoặt lớn, thanh niên luôn là lực lượng đi đầu. Ngày hôm nay, đất nước ta đang bước vào một chặng đường phát triển mới, nhanh hơn, mạnh hơn, sâu rộng hơn và hội nhập, cạnh tranh toàn cầu. Trách nhiệm của thế hệ trẻ vì thế cũng lớn hơn bao giờ hết.

Với truyền thống vẻ vang 95 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng của thế hệ trẻ hôm nay; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư tin tưởng sâu sắc rằng, tuổi trẻ Việt Nam nhất định sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới rực rỡ hơn, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước trong kỷ nguyên mới.

“Đảng và Nhà nước đặt trọn niềm tin vào thanh niên và sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tuổi trẻ cả nước rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”, ông nói.

Tôi mong rằng, mỗi đoàn viên, thanh niên hãy luôn tự đặt mình câu hỏi: Mình phải làm gì để đất nước phát triển nhanh hơn? Mình phải cống hiến như thế nào để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước? Hãy biến khát vọng cống hiến thành hành động, lực sống; biến tinh thần dấn thân thành bản lĩnh của tuổi trẻ và hãy để mỗi thanh niên Việt Nam trở thành một ngọn lửa nhỏ, góp phần thắp sáng cho tương lai của dân tộc”, ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư.