Tuyên dương 100 cán bộ Đoàn xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026

TPO - Tối 26/3, Trung ương Đoàn tổ chức Chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026.

Tham dự chương trình, có ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Buổi lễ còn có sự tham dự của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo T.Ư Đoàn: Ông Hà Quang Dự - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Hoàng Bình Quân - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Đào Ngọc Dung - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Lê Quốc Phong - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Về phía Trung ương Đoàn có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Đại biểu tham dự chương trình.

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Biểu tượng của tinh thần tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm

Đọc diễn văn kỷ niệm tại chương trình, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn ôn lại truyền thống 95 năm lịch sử vẻ vang, hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Truyền thống ấy tiếp tục được vun đắp qua nhiều thế hệ thanh niên “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, “Tòng quân giết giặc lập công”, “Xếp bút nghiên lên đường tranh đấu”, “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân để đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại thống nhất non sông.

Những tấm gương sáng ngời về sự hy sinh anh dũng để đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do đã trở thành động lực, hiệu triệu lớp lớp thanh niên Việt Nam đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, cống hiến cho Tổ quốc, cho Nhân dân.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại chương trình.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn có đội ngũ cán bộ Đoàn tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm, đam mê, giỏi công tác thanh vận, là thủ lĩnh, người bạn đồng hành thân thiết, tấm gương sáng, truyền cảm hứng cho lớp lớp thanh niên noi theo.

Để động viên, cổ vũ và tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu, góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, từ năm 2005 đến nay, Giải thưởng Lý Tự Trọng đã được trao tặng cho hơn 2000 cán bộ Đoàn cấp huyện, đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đoàn cấp cơ sở, Bí thư Chi đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Năm 2026, 100 cán bộ Đoàn được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng là những thành tích, câu chuyện, kết quả khác nhau nhưng cùng chung một nhiệt huyết, sáng tạo của người cán bộ Đoàn ; không ngại khó, ngại khổ, quyết tâm không ngừng để thực hiện cho được những mong muốn, kỳ vọng của đoàn viên thanh niên.

“Nhìn vào 100 gương cán bộ Đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng hôm nay, chúng ta thấy rõ hình ảnh của một thế hệ trẻ đang nỗ lực thực hiện phương châm hành động: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai” mà đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt ra đối với thanh niên ngày nay. Tôi mong rằng, từ vinh dự này, các bạn sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, xứng đáng là những người tiên phong làm chủ tương lai đất nước”, anh Huy nói.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh niên hãy thắp sáng trong tim mình ngọn lửa lý tưởng, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, không ngừng học tập, rèn luyện, sáng tạo và hành động để màu áo xanh của thanh niên tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, trở thành biểu tượng của tinh thần tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam.

Khi hàng triệu người trẻ cùng chung khát vọng, cùng hành động, chính màu áo xanh ấy sẽ góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Trung ương Đoàn trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cho các cán bộ Đoàn tiêu biểu.

"Thắp sáng" tương lai của dân tộc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận, trong hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên tiếp tục là lực lượng xung kích trên mọi mặt trận.

Những phong trào hành động cách mạng của Đoàn và thanh niên qua các thời kỳ không chỉ là biểu tượng sinh động của tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên, mà còn khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của thanh niên Việt Nam trong mọi chặng đường phát triển của dân tộc.

“Chúng ta có quyền tự hào khẳng định: Mỗi bước tiến của đất nước đều có dấu ấn của thanh niên, mỗi thành tựu của dân tộc đều có sự đóng góp xứng đáng của tuổi trẻ Việt Nam”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nói.

Trong những thành công đó, có sự đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp - những người trực tiếp tổ chức, dẫn dắt phong trào, gắn bó mật thiết với thanh niên, khơi dậy và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tuổi trẻ.

Ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước đặc biệt coi trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên. Mỗi cán bộ Đoàn, mỗi đoàn viên phải là một chủ thể tích cực lan tỏa các giá trị tốt đẹp, góp phần hình thành lớp thanh niên thời đại mới có "tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn".

Tổ chức Đoàn cần dẫn dắt thanh niên tham gia sâu rộng vào các lĩnh vực trọng điểm như: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, khởi nghiệp sáng tạo, hội nhập quốc tế. Mỗi đoàn viên, thanh niên cần nhận thức sâu sắc rằng mỗi việc làm cụ thể, mỗi sáng kiến, mỗi hành động thiết thực của mình đều có thể đóng góp trực tiếp vào việc thực hiện hóa các mục tiêu phát triển lớn của đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong rằng, mỗi đoàn viên, thanh niên hãy luôn tự đặt câu hỏi: Mình phải làm gì để đất nước phát triển nhanh hơn? Mình phải cống hiến như thế nào để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước?