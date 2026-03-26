Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

TPO - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có nhiều đóng góp to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, hoạt động từ thiện nhân đạo và ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật.

Tối 26/3, Trung ương Đoàn tổ chức Chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026.

Tham dự chương trình có ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Buổi lễ còn có sự tham dự của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo T.Ư Đoàn: Ông Hà Quang Dự - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Hoàng Bình Quân - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Đào Ngọc Dung - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Lê Quốc Phong - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Về phía Trung ương Đoàn có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tại chương trình, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, vì đã có nhiều đóng góp to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, hoạt động từ thiện nhân đạo và ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trịnh Văn Quyết trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.