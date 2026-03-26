Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn nhắn nhủ tinh thần 'đâu cần thanh niên có' tới tuổi trẻ Bộ Tổng tham mưu

Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Phùng Sĩ Tấn yêu cầu tuổi trẻ Bộ Tổng tham mưu tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và xung kích, sáng tạo nhiều hơn nữa; có hoài bão, khát vọng vươn lên, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, đón nhận nhiệm vụ mới.

Tối 26/3, tại Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu (BTTM) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức chương trình Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu BTTM năm 2025, các cá nhân giành Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 25 và chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn.

tp-bttm-4.jpg
Ảnh: Nguyễn Minh
tp-bttm-1-9753.jpg
Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị cùng hàng nghìn cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong và ngoài Quân đội.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, khẳng định, là một bộ phận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội, Đoàn Thanh niên BTTM với gần 6 ngàn cán bộ, đoàn viên, thanh niên đang thực hiện nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực cả trong nước và ngoài nước.

Đoàn viên, thanh niên BTTM đã luôn phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của thanh niên Quân đội; sẵn sàng nhận những nhiệm vụ nặng nề, dám đi đến những nơi khó khăn, gian khổ, dám suy nghĩ sáng tạo, xung kích, tiên phong với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

bttm-4-3469.jpg
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu tại chương trình.

Thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên BTTM được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đạt nhiều kết quả tốt và rất tốt; nội dung, hình thức hoạt động phong phú, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Dù ở đâu, trên lĩnh vực nào, đoàn viên, thanh niên BTTM cũng thể hiện sức trẻ, lòng nhiệt huyết, sự đam mê và tinh thần cống hiến của mình. Năm 2025 nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được các cấp khen thưởng.

Trong đó có 3 tập thể được tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn, 6 tập thể được tặng cờ của Tổng cục Chính trị; trong số 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu BTTM, có 1 cá nhân là Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân và 2 cá nhân là Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân; tuổi trẻ BTTM còn giành 1 giải Nhất, 6 giải Nhì, 7 giải Ba và 6 giải Khuyến khích của Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 25.

Trong thi đấu thể thao thành tích cao, tuổi trẻ BTTM đã giành 797 huy chương các loại; trong đó có 80 huy chương cấp khu vực và thế giới, 717 huy chương cấp quốc gia.

tp-bttm-5903.jpg
tp-bttm-1-49.jpg
tp-bttm-2-8525.jpg
tp-bttm-3-9902.jpg
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trao thưởng các Gương mặt trẻ tiêu biểu BTTM năm 2025.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu, trong thời gian tới, tổ chức Đoàn các cấp và cán bộ, đoàn viên trong BTTM tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; xung kích, sáng tạo nhiều hơn nữa; luôn tự rèn đức, luyện tài, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có hoài bão, khát vọng vươn lên, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, đón nhận nhiệm vụ mới.

Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cũng lưu ý cấp ủy, chỉ huy, cơ quan, chính trị, cán bộ chính trị các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để mỗi tổ chức Đoàn thực sự là những vườn ươm, là môi trường tốt cho thanh niên phấn đấu, rèn luyện, phát triển, trưởng thành.

"Tôi tin rằng năm 2026 và những năm tiếp theo sẽ có nhiều Gương mặt trẻ tiêu biểu hơn nữa, nhiều Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo hơn nữa với chất lượng ngày càng cao, nhất là ở những đơn vị nghiên cứu khoa học, đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu để phong trào thi đua của tuổi trẻ Bộ Tổng tham mưu ngày càng phát triển mạnh mẽ sâu rộng, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn nhấn mạnh.

tp-bttm-16.jpg﻿
﻿tp-bttm-15.jpg
tp-bttm-14.jpg﻿
Lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu trao thưởng các cá nhân đoạt giải Nhất, Nhì, Ba Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 25.
﻿tp-bttm-8.jpg
tp-bttm-9.jpg
﻿tp-bttm-10.jpg
tp-bttm.jpg
Các màn nghệ thuật đặc sắc chào mừng 95 năm Ngày sinh nhật Đoàn 26/3, do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam, Đoàn Nghi lễ Quân đội và Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng tham mưu) biểu diễn tại chương trình.
﻿tp-bttm-11.jpg
tp-bttm-12.jpg
tp-bttm-5.jpg
tp-bttm-13.jpg
Ảnh: Nguyễn Minh
tp-bttm-3.jpg
tp-bttm-2.jpg
tp-bttm-1.jpg
Các chiến sĩ trẻ của Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng tham mưu) hào hứng cổ vũ tại chương trình ý nghĩa chào mừng sinh nhật Đoàn.
Nguyễn Minh
Xem thêm

Cùng chuyên mục