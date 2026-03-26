Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn nhắn nhủ tinh thần 'đâu cần thanh niên có' tới tuổi trẻ Bộ Tổng tham mưu

TPO - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Phùng Sĩ Tấn yêu cầu tuổi trẻ Bộ Tổng tham mưu tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và xung kích, sáng tạo nhiều hơn nữa; có hoài bão, khát vọng vươn lên, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, đón nhận nhiệm vụ mới.

Tối 26/3, tại Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu (BTTM) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức chương trình Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu BTTM năm 2025, các cá nhân giành Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 25 và chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị cùng hàng nghìn cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong và ngoài Quân đội.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, khẳng định, là một bộ phận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội, Đoàn Thanh niên BTTM với gần 6 ngàn cán bộ, đoàn viên, thanh niên đang thực hiện nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực cả trong nước và ngoài nước.

Đoàn viên, thanh niên BTTM đã luôn phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của thanh niên Quân đội; sẵn sàng nhận những nhiệm vụ nặng nề, dám đi đến những nơi khó khăn, gian khổ, dám suy nghĩ sáng tạo, xung kích, tiên phong với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu tại chương trình.

Thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên BTTM được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đạt nhiều kết quả tốt và rất tốt; nội dung, hình thức hoạt động phong phú, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Dù ở đâu, trên lĩnh vực nào, đoàn viên, thanh niên BTTM cũng thể hiện sức trẻ, lòng nhiệt huyết, sự đam mê và tinh thần cống hiến của mình. Năm 2025 nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được các cấp khen thưởng.

Trong đó có 3 tập thể được tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn, 6 tập thể được tặng cờ của Tổng cục Chính trị; trong số 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu BTTM, có 1 cá nhân là Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân và 2 cá nhân là Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân; tuổi trẻ BTTM còn giành 1 giải Nhất, 6 giải Nhì, 7 giải Ba và 6 giải Khuyến khích của Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 25.

Trong thi đấu thể thao thành tích cao, tuổi trẻ BTTM đã giành 797 huy chương các loại; trong đó có 80 huy chương cấp khu vực và thế giới, 717 huy chương cấp quốc gia.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trao thưởng các Gương mặt trẻ tiêu biểu BTTM năm 2025.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu, trong thời gian tới, tổ chức Đoàn các cấp và cán bộ, đoàn viên trong BTTM tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; xung kích, sáng tạo nhiều hơn nữa; luôn tự rèn đức, luyện tài, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có hoài bão, khát vọng vươn lên, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, đón nhận nhiệm vụ mới.

Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cũng lưu ý cấp ủy, chỉ huy, cơ quan, chính trị, cán bộ chính trị các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để mỗi tổ chức Đoàn thực sự là những vườn ươm, là môi trường tốt cho thanh niên phấn đấu, rèn luyện, phát triển, trưởng thành.

"Tôi tin rằng năm 2026 và những năm tiếp theo sẽ có nhiều Gương mặt trẻ tiêu biểu hơn nữa, nhiều Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo hơn nữa với chất lượng ngày càng cao, nhất là ở những đơn vị nghiên cứu khoa học, đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu để phong trào thi đua của tuổi trẻ Bộ Tổng tham mưu ngày càng phát triển mạnh mẽ sâu rộng, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn nhấn mạnh.

﻿ ﻿ ﻿ Lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu trao thưởng các cá nhân đoạt giải Nhất, Nhì, Ba Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 25.

﻿ ﻿ Các màn nghệ thuật đặc sắc chào mừng 95 năm Ngày sinh nhật Đoàn 26/3, do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam, Đoàn Nghi lễ Quân đội và Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng tham mưu) biểu diễn tại chương trình.

