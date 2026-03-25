Hơn 300 sĩ quan trẻ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật được thăng quân hàm trước niên hạn

TPO - Trong năm 2025, đội ngũ sĩ quan trẻ của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật có 3 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân; 2 cá nhân đạt danh hiệu Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân; 339 cá nhân có thành tích xuất sắc được thăng quân hàm trước niên hạn.

Ngày 25/3, tại Hà Nội và các điểm cầu trực tuyến, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT) tổ chức Hội nghị đối thoại sĩ quan trẻ năm 2026 và trao thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2025. Trung tướng Đỗ Văn Thiện - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục HC-KT, chủ trì hội nghị.

Các đại biểu về dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm ở Sở chỉ huy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Vũ Văn Cường - Phó Chính ủy Tổng cục HC-KT; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và đông đảo cán bộ, sĩ quan trẻ (SQT) đại diện cho tuổi trẻ toàn Tổng cục.

Theo Cục Chính trị Tổng cục HC-KT, trong năm 2025, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để cán bộ, sĩ quan nói chung, đội ngũ SQT nói riêng học tập, rèn luyện, cống hiến, phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Với thành tích đạt được trong công tác, năm 2025, 100% SQT hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có hơn 90% hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ; 3 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân; 2 cá nhân đạt danh hiệu Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân; 10 cá nhân đạt danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Tổng cục; 339 cá nhân có thành tích xuất sắc được thăng quân hàm trước niên hạn…

Quang cảnh hội nghị.

Tại buổi đối thoại, trên tinh thần cởi mở và dân chủ, các SQT đã chia sẻ về mục tiêu lý tưởng, khát vọng cống hiến, tính nêu gương cũng như những trăn trở, vướng mắc cần tháo gỡ. Đặc biệt là những vấn đề có tính thời sự nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Tổng cục hiện đại trong thời gian tới.

Ghi nhận và biểu dương thành tích trong công tác xây dựng đội ngũ SQT của các cơ quan, đơn vị và sự nỗ lực, cố gắng của các SQT, Trung tướng Đỗ Văn Thiện - Chính ủy Tổng cục HC-KT, khẳng định: “Kết quả phấn đấu, cống hiến của đội ngũ SQT trong năm 2025 là rất quan trọng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu”.

Chính ủy Tổng cục HC-KT yêu cầu, trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong Tổng cục phải luôn gần gũi, nắm mọi mặt của SQT, nhất là tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, năng lực công tác để có biện pháp giáo dục, rèn luyện, tạo điều kiện tốt nhất cho SQT học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật trao thưởng các Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2025 của Tổng cục.

Chủ động có biện pháp đề phòng, ngăn chặn những tác động của mặt trái kinh tế thị trường, thông tin xấu độc, hành vi lừa đảo trên không gian mạng, không để SQT dao động tư tưởng, thoái thác nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, kỷ luật; giao nhiệm vụ thử thách, rèn luyện, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để SQT nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tham gia chuyển đổi số hiệu quả.

“Bố trí sử dụng SQT gắn với quy hoạch, bồi dưỡng, nhất là sĩ quan trẻ có thành tích trong công tác. Những đơn vị có SQT trên 30 tuổi, chưa xây dựng gia đình, cấp ủy, chỉ huy cần quan tâm tạo điều kiện để các đồng chí đó nhanh chóng xây dựng gia đình”, Trung tướng Đỗ Văn Thiện lưu ý.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại hội nghị.

Đối với đội ngũ SQT, Trung tướng Đỗ Văn Thiện yêu cầu phải nhận thức rõ vinh dự, trách nhiệm của bản thân đối với cơ quan, đơn vị, gia đình và xã hội; xây dựng động cơ phấn đấu đúng đắn, có khát vọng cống hiến mạnh mẽ.

Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện theo những tiêu chí phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, kiên định mục tiêu lý tưởng, đạo đức tốt, lối sống văn hóa; gương mẫu chấp hành pháp luật, kỷ luật; trách nhiệm với công việc, luôn trăn trở trước những bất cập, hạn chế và tích cực nghiên cứu tìm tòi biện pháp để không ngừng nâng cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của bản thân và đơn vị.