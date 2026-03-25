Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Hơn 200 người dân được khám miễn phí, bản làng sáng đèn từ sức trẻ Sơn La

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí đến dựng “Ngôi nhà hạnh phúc”, thắp sáng đường quê, tuổi trẻ Sơn La trong Tháng Thanh niên 2026 thực hiện chuỗi hành động thiết thực. Các phần việc bám sát nhu cầu dân sinh, mang lại hiệu quả rõ rệt cho người dân vùng khó.

Một trong những dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ Sơn La trong những ngày này là hoạt động khám, cấp phát thuốc miễn phí tại xã Tạ Khoa đã mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Hơn 200 lượt người dân được thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí ngay tại cơ sở.

Các bác sĩ khám bệnh cho trẻ em vùng khó khăn xã Tạ Khoa.

Anh Lừ Văn Tấn - Bí thư Đoàn Xã Tạ Khoa chia sẻ, việc khám chữa bệnh không chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt, chương trình còn tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức về phòng bệnh, dinh dưỡng và vệ sinh cá nhân và nâng cao chất lượng cuộc sống ở vùng khó.

Song hành với đó, tuổi trẻ Sơn La tổ chức khởi công công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” tại bản Cải, xã Mường Bang dành cho gia đình em Phùng Văn Đạo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không chỉ là mái ấm che mưa nắng, công trình còn mở ra cơ hội ổn định cuộc sống lâu dài cho gia đình.

Ngoài khám bệnh người dân nghèo còn được cấp thuốc miễn phí.

Trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Sơn La tiếp tục được triển khai chương trình “Tháng ba biên giới” đã để lại dấu ấn rõ nét với công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Phiêng Pằn. Trong đó, hàng chục bóng đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường nội bản không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao chất lượng sống nơi vùng biên.

Đoàn Xã Phiêng Pằn xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê”.

Cùng với đó, hàng chục suất quà đã được trao cho học sinh nghèo và các hộ gia đình khó khăn, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên.

Ở lĩnh vực chăm sóc thiếu nhi, các hoạt động tại xã Bắc Yên và xã Chiềng Hặc, hơn 100 suất quà cùng các chương trình vui chơi đã mang đến niềm vui, sự động viên kịp thời cho trẻ em vùng khó.

Đặc biệt, mô hình “Chăm sóc yêu thương – nâng bước em đến trường” với việc cắt tóc, vệ sinh cá nhân đã giúp nhiều em nhỏ thay đổi diện mạo, tự tin hơn khi đến lớp.

Các đoàn viên cắt tóc miễn phí cho trẻ em vùng khó khăn.

Anh Lò Mạnh Cường - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La cho biết, Tháng Thanh niên năm nay ghi nhận chuyển biến rõ trong cách làm và lựa chọn công trình. Các hoạt động không còn dàn trải, hình thức mà tập trung vào việc nhu cầu thiết thực, có chiều sâu, từ y tế, nhà ở đến hạ tầng dân sinh, bám sát nhu cầu người dân địa bàn khó khăn, nâng cao hiệu quả và tính bền vững.

#tuổi trẻ #Sơn La #xã hội #y tế #nhà ở #thiếu nhi #giao thông #Tháng ba biên giới #Tháng Thanh niên #Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #tuổi trẻ Sơn La #Thắp sáng đường quê

Xem thêm

Cùng chuyên mục