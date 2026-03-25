Hơn 200 người dân được khám miễn phí, bản làng sáng đèn từ sức trẻ Sơn La

TPO - Từ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí đến dựng “Ngôi nhà hạnh phúc”, thắp sáng đường quê, tuổi trẻ Sơn La trong Tháng Thanh niên 2026 thực hiện chuỗi hành động thiết thực. Các phần việc bám sát nhu cầu dân sinh, mang lại hiệu quả rõ rệt cho người dân vùng khó.

Một trong những dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ Sơn La trong những ngày này là hoạt động khám, cấp phát thuốc miễn phí tại xã Tạ Khoa đã mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Hơn 200 lượt người dân được thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí ngay tại cơ sở.

Các bác sĩ khám bệnh cho trẻ em vùng khó khăn xã Tạ Khoa.

Anh Lừ Văn Tấn - Bí thư Đoàn Xã Tạ Khoa chia sẻ, việc khám chữa bệnh không chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt, chương trình còn tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức về phòng bệnh, dinh dưỡng và vệ sinh cá nhân và nâng cao chất lượng cuộc sống ở vùng khó.

Song hành với đó, tuổi trẻ Sơn La tổ chức khởi công công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” tại bản Cải, xã Mường Bang dành cho gia đình em Phùng Văn Đạo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không chỉ là mái ấm che mưa nắng, công trình còn mở ra cơ hội ổn định cuộc sống lâu dài cho gia đình.

Ngoài khám bệnh người dân nghèo còn được cấp thuốc miễn phí.

Trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Sơn La tiếp tục được triển khai chương trình “Tháng ba biên giới” đã để lại dấu ấn rõ nét với công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Phiêng Pằn. Trong đó, hàng chục bóng đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường nội bản không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao chất lượng sống nơi vùng biên.

Đoàn Xã Phiêng Pằn xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê”.

Cùng với đó, hàng chục suất quà đã được trao cho học sinh nghèo và các hộ gia đình khó khăn, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên.

Ở lĩnh vực chăm sóc thiếu nhi, các hoạt động tại xã Bắc Yên và xã Chiềng Hặc, hơn 100 suất quà cùng các chương trình vui chơi đã mang đến niềm vui, sự động viên kịp thời cho trẻ em vùng khó.

Đặc biệt, mô hình “Chăm sóc yêu thương – nâng bước em đến trường” với việc cắt tóc, vệ sinh cá nhân đã giúp nhiều em nhỏ thay đổi diện mạo, tự tin hơn khi đến lớp.