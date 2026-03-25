Nhật ký hành trình Từ Trái Tim: Trao sách quý đổi đời - khơi khát vọng cho thế hệ trẻ

Đồng hành cùng Hành Trình Từ Trái Tim là những khách mời đặc biệt, những nhân vật có tầm ảnh hưởng từ lĩnh vực học thuật đến nghệ thuật: Nhà sử học Dương Trung Quốc, Cô Võ Thị Xuân Trang - Hiệu trưởng trường John Robert Powers (JRP) Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Phương Linh, Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2024 Võ Cao Kỳ Duyên, Họa sĩ - Nhà Thiết kế Phan Anh Thư, ca sĩ Izara Thiên Nga và ca sĩ Phạm Anh Khoa.

Dưới sự dẫn dắt của PGS.TS Trần Hữu Đức - Giám đốc Đào tạo, Tập đoàn Trung Nguyên Legend, buổi giao lưu diễn ra sôi nổi với nhiều câu chuyện thực tế và góc nhìn đa chiều từ các khách mời, mang đến cho sinh viên những bài học ý nghĩa về học tập, lập thân, lập nghiệp và trách nhiệm với cộng đồng.

Các khách mời chia sẻ và giao lưu cùng sinh viên tại Trường Đại học Công Thương TP.HCM

Lần đầu tham gia Hành Trình Từ Trái Tim, cô Võ Thị Xuân Trang chia sẻ về quyển sách tâm đắc nhất “Nghĩ Giàu Làm Giàu”: “là sách gối đầu giường”, “cuốn sách như một phép màu, đã giúp tôi thay đổi cuộc đời”. Từ trải nghiệm đó, cô nhấn mạnh vai trò của tri thức và cho các bạn sinh viên lời khuyên rằng: “Phải đọc sách với cái tâm và phải ghi ra, nghe nhiều lần, thì mới hiểu được nội dung và công thức bên trong.”

Các bạn sinh viên hào hứng đón nhận những cuốn sách Nền tảng Đổi đời

Cũng là lần đầu tiên đồng hành cùng Hành trình Từ Trái Tim, Hoa hậu Phương Linh bày tỏ nhiều cảm xúc: “Tôi cảm thấy rất tự hào khi được đồng hành cùng một hành trình đầy tính nhân văn và tầm nhìn cho tương lai. Điều kết nối sâu sắc để tôi quyết định tham gia chính là xuất phát từ niềm tin. Tôi tin rằng việc học tập và giáo dục là một quyền cơ bản của mỗi con người”. Phương Linh cũng chia sẻ rằng: “Khi đất nước đang ở trong kỷ nguyên vươn mình, thì việc học tập không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ và trách nhiệm của từng người trẻ. Tôi cảm thấy rất trân quý khi Hành trình mang đến các đầu sách chứa đựng tinh hoa tri thức của thế giới cho các bạn trẻ. Bởi tri thức chính là tài sản của bạn mà không ai có thể lấy nó đi”.

Sinh viên tích cực đón nhận những cuốn sách nền tảng, khởi đầu cho hành trình phát triển bản thân

Trong khi đó, Họa sĩ – Nhà thiết kế Anh Thư truyền cảm hứng qua câu chuyện từ việc sống theo kỳ vọng người khác đến lựa chọn con đường mình tin tưởng. Anh Thư nhấn mạnh chỉ khi thật sự hạnh phúc với lựa chọn của mình, mỗi người mới có thể tạo ra giá trị và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Ở góc nhìn nghệ thuật, ca sĩ Izara Thiên Nga chia sẻ đã đọc “Đắc Nhân Tâm” từ khi còn nhỏ và luôn dành tình yêu đặc biệt cho việc đọc sách: “Việc đọc sách giúp tôi bổ sung nhiều kiến thức, bù đắp cho những trải nghiệm còn hạn chế. Dù hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, tôi vẫn luôn đặt việc học và tri thức lên hàng đầu, bởi cần có kiến thức làm nền tảng trước khi làm bất cứ điều gì.”

Đồng quan điểm, ca sĩ Phạm Anh Khoa cũng chia sẻ bất kỳ con đường nào cũng sẽ có thử thách, điều quan trọng là giữ được niềm tin để bước tiếp. Niềm tin ấy sẽ càng vững vàng hơn khi được nuôi dưỡng bằng tri thức, từ đó giúp mỗi người đủ bản lĩnh để vượt qua khó khăn và kiên định với lựa chọn của mình.

Là khách mời đặc biệt, đã đồng hành cùng Hành Trình Từ Trái Tim từ những ngày đầu, Nhà sử học Dương Trung Quốc nhấn mạnh về văn hóa đọc trong xã hội hiện nay: “Đọc sách là cực kỳ quan trọng, nhưng cốt lõi vẫn là cách con người vận dụng để tồn tại, vươn lên.” Trong thời kỳ thay đổi lớn, với công nghệ phát triển và hội nhập sâu rộng, có nhiều thách thức lẫn cơ hội, nhưng nếu biết nắm bắt và tạo dựng môi trường tích cực, mỗi người sẽ đạt hạnh phúc, lợi ích cho bản thân và đóng góp cho cộng đồng, đất nước.

Sinh viên trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM chăm chú lắng nghe những chia sẻ từ khách mời

Không chỉ lắng nghe, sinh viên các trường còn chủ động tiếp nhận và phản hồi những giá trị mà Hành trình Từ Trái tim mang lại bằng chính câu chuyện của mình.

Bảo Trân – sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Công Thương TP.HCM bộc bạch: “Sau khi tham gia chương trình, em như thấy được một góc nhìn khác, sáng rõ hơn. Em cũng học được rằng có trải qua khó khăn thì mình mới chạm đến thành công. Càng sợ thì càng phải đối diện, cứ làm rồi sẽ vượt qua được nỗi sợ đó.”

Các bạn sinh viên giao lưu cùng các khách mời về cách định hướng phát triển cá nhân

Không dừng lại ở nhận thức cá nhân, tinh thần của Hành trình Từ Trái Tim còn được lan tỏa và chuyển hóa thành những hành động cụ thể. Đại diện nhóm dự án khởi nghiệp CordyDew của Trường Đại học Công Thương TP.HCM, bạn Nguyễn Thị Ngọc – cựu sinh viên Khoa Sinh học & Môi trường, chia sẻ: “Cuốn sách yêu thích của em là “Không bao giờ thất bại – Tất cả là thử thách”. Trong quá trình thực hiện dự án khởi nghiệp, em gặp rất nhiều thử thách, nhưng em không nghĩ thử thách sẽ dẫn đến thất bại, mà là cơ hội để em vượt qua, tiến xa hơn, có nhiều kinh nghiệm trên con đường khởi nghiệp.”

Tiếp nối hành trình lan tỏa tri thức, “Hành trình Từ Trái Tim” hôm nay sẽ đến với sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM và Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, tiếp tục trao truyền những giá trị tri thức và khơi dậy khát vọng lập chí vĩ đại, khởi nghiệp kiến quốc.