Tuyên dương 30 Gương mặt trẻ tiêu biểu Công an TPHCM

TPO - Những thành tích đạt được của mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ là niềm tự hào của bản thân, gia đình mà còn là niềm vinh dự cho toàn lực lượng. Những hạt nhân tiêu biểu, đại diện cho gần 10.000 đoàn viên, thanh niên đang ngày đêm nỗ lực cống hiến trên các mặt trận công tác, mang trong mình lý tưởng cao đẹp, khát vọng vươn lên và tinh thần trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ”.

Tối 24/3, Công an TPHCM (CATP) tổ chức Hành trình “Tiếp lửa truyền thống” và tuyên dương 30 “Gương mặt trẻ Công an thành phố tiêu biểu” năm 2026, trao giải “Công trình sáng tạo tiêu biểu” năm 2026.

Đây là sự kiện trọng điểm trong Tháng Thanh niên, thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026) và 70 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an.

Đến dự chương trình có: Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; Trung tướng Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM; ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc CATP thắp và trao ngọn đuốc truyền thống cho đại diện thế hệ trẻ CATP tại buổi lễ. Ảnh: Ngô Tùng

Tại buổi lễ, lãnh đạo T.Ư Đoàn, lãnh đạo CATP đã trao biểu trưng cùng giấy khen tuyên dương những cá nhân tiêu biểu đã nỗ lực bền bỉ, có thành tích xuất sắc và là những “tinh hoa” hội tụ của tuổi trẻ CATP.

Đồng thời tôn vinh, trao giải cuộc thi “Công trình sáng tạo tiêu biểu” trong tuổi trẻ CATP lần thứ I - năm 2026.

Trung tướng Mai Hoàng cùng Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang trao giấy khen tuyên dương các Gương mặt trẻ CATP tiêu biểu.

Những cá nhân tiêu biểu, đã nỗ lực bền bỉ, có thành tích xuất sắc đóng góp vào thành quả chung của toàn lực lượng CATP.

Phát biểu tuyên dương các gương mặt trẻ tiêu biểu và các cá nhân, tập thể có công trình sáng tạo tiêu biểu của lực lượng CATP, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP - nhấn mạnh những thành tích này không chỉ là niềm tự hào của bản thân, gia đình của mỗi cá nhân mà còn là niềm vinh dự cho toàn lực lượng. Đây là những hạt nhân tiêu biểu, đại diện cho gần 10.000 đoàn viên, thanh niên đang ngày đêm nỗ lực cống hiến trên các mặt trận công tác, mang trong mình lý tưởng cao đẹp, khát vọng vươn lên và tinh thần trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ”.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Phó Giám đốc CATP cùng anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM, tuyên dương các gương tiêu biểu.

Phó Giám đốc CATP bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng các gương tiêu biểu sẽ tiếp tụclan tỏa những giá trị tích cực, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ, đặc biệt là những sinh viên, học viên mới ra trường về công tác tại CATP và chiến sĩ nghĩa vụ mới noi theo.

“Hãy luôn là những chiến sĩ Công an nhân dân mẫu mực, hội tụ đầy đủ phẩm chất cần - kiệm - liêm - chính - chí công vô tư; năng động và sáng tạo trong mọi nhiệm vụ được giao”, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp căn dặn.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp phát biểu tuyên dương các gương tiêu biểu.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, CATP trao thưởng cho các cá nhân có công trình, sáng kiến tiêu biểu phục vụ công tác.

Lãnh đạo CATP trao thưởng cho đại diện các đơn vị có công trình sáng tạo tiêu biểu.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, CATP chúc mừng các gương tiêu biểu.

Dịp này, CATP đã khởi động cuộc thi “Công trình sáng tạo tiêu biểu” lần thứ II và công trình ứng dụng chuyển đổi số “Tuổi trẻ TPHCM chung tay phòng chống ma túy” bằng công nghệ thực tế ảo (VR).

Đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Ngô Tùng