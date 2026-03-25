Tuyên dương 30 Gương mặt trẻ tiêu biểu Công an TPHCM

Tối 24/3, Công an TPHCM (CATP) tổ chức Hành trình “Tiếp lửa truyền thống” và tuyên dương 30 “Gương mặt trẻ Công an thành phố tiêu biểu” năm 2026, trao giải “Công trình sáng tạo tiêu biểu” năm 2026.
Đây là sự kiện trọng điểm trong Tháng Thanh niên, thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026) và 70 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an.
Đến dự chương trình có: Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; Trung tướng Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM; ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tại buổi lễ, lãnh đạo T.Ư Đoàn, lãnh đạo CATP đã trao biểu trưng cùng giấy khen tuyên dương những cá nhân tiêu biểu đã nỗ lực bền bỉ, có thành tích xuất sắc và là những “tinh hoa” hội tụ của tuổi trẻ CATP.
Đồng thời tôn vinh, trao giải cuộc thi “Công trình sáng tạo tiêu biểu” trong tuổi trẻ CATP lần thứ I - năm 2026.
Phát biểu tuyên dương các gương mặt trẻ tiêu biểu và các cá nhân, tập thể có công trình sáng tạo tiêu biểu của lực lượng CATP, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP - nhấn mạnh những thành tích này không chỉ là niềm tự hào của bản thân, gia đình của mỗi cá nhân mà còn là niềm vinh dự cho toàn lực lượng. Đây là những hạt nhân tiêu biểu, đại diện cho gần 10.000 đoàn viên, thanh niên đang ngày đêm nỗ lực cống hiến trên các mặt trận công tác, mang trong mình lý tưởng cao đẹp, khát vọng vươn lên và tinh thần trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ”.
Phó Giám đốc CATP bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng các gương tiêu biểu sẽ tiếp tụclan tỏa những giá trị tích cực, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ, đặc biệt là những sinh viên, học viên mới ra trường về công tác tại CATP và chiến sĩ nghĩa vụ mới noi theo.
“Hãy luôn là những chiến sĩ Công an nhân dân mẫu mực, hội tụ đầy đủ phẩm chất cần - kiệm - liêm - chính - chí công vô tư; năng động và sáng tạo trong mọi nhiệm vụ được giao”, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp căn dặn.
Tại buổi lễ, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Trung tướng Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM. Phần thưởng cao quý nhất của tổ chức Đoàn là sự ghi nhận những đóng góp to lớn và sự đồng hành của Trung tướng Mai Hoàng đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ và tiếp lửa cho tuổi trẻ CATP vững bước trên mọi mặt công tác.
Dịp này, Trung ương Đoàn cũng trao tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Mai Thi - đoàn viên, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 19, Phòng PC07, CATP. Anh Nguyễn Mai Thi đã có hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy hiểm.