Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Tuyên dương 30 Gương mặt trẻ tiêu biểu Công an TPHCM

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Những thành tích đạt được của mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ là niềm tự hào của bản thân, gia đình mà còn là niềm vinh dự cho toàn lực lượng. Những hạt nhân tiêu biểu, đại diện cho gần 10.000 đoàn viên, thanh niên đang ngày đêm nỗ lực cống hiến trên các mặt trận công tác, mang trong mình lý tưởng cao đẹp, khát vọng vươn lên và tinh thần trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ”.

Tối 24/3, Công an TPHCM (CATP) tổ chức Hành trình “Tiếp lửa truyền thống” và tuyên dương 30 “Gương mặt trẻ Công an thành phố tiêu biểu” năm 2026, trao giải “Công trình sáng tạo tiêu biểu” năm 2026.

Đây là sự kiện trọng điểm trong Tháng Thanh niên, thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026) và 70 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an.

Đến dự chương trình có: Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; Trung tướng Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM; ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc CATP thắp và trao ngọn đuốc truyền thống cho đại diện thế hệ trẻ CATP tại buổi lễ. Ảnh: Ngô Tùng

Tại buổi lễ, lãnh đạo T.Ư Đoàn, lãnh đạo CATP đã trao biểu trưng cùng giấy khen tuyên dương những cá nhân tiêu biểu đã nỗ lực bền bỉ, có thành tích xuất sắc và là những “tinh hoa” hội tụ của tuổi trẻ CATP.

Đồng thời tôn vinh, trao giải cuộc thi “Công trình sáng tạo tiêu biểu” trong tuổi trẻ CATP lần thứ I - năm 2026.

Trung tướng Mai Hoàng cùng Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang trao giấy khen tuyên dương các Gương mặt trẻ CATP tiêu biểu.
Những cá nhân tiêu biểu, đã nỗ lực bền bỉ, có thành tích xuất sắc đóng góp vào thành quả chung của toàn lực lượng CATP.

Phát biểu tuyên dương các gương mặt trẻ tiêu biểu và các cá nhân, tập thể có công trình sáng tạo tiêu biểu của lực lượng CATP, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP - nhấn mạnh những thành tích này không chỉ là niềm tự hào của bản thân, gia đình của mỗi cá nhân mà còn là niềm vinh dự cho toàn lực lượng. Đây là những hạt nhân tiêu biểu, đại diện cho gần 10.000 đoàn viên, thanh niên đang ngày đêm nỗ lực cống hiến trên các mặt trận công tác, mang trong mình lý tưởng cao đẹp, khát vọng vươn lên và tinh thần trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ”.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Phó Giám đốc CATP cùng anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM, tuyên dương các gương tiêu biểu.

Phó Giám đốc CATP bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng các gương tiêu biểu sẽ tiếp tụclan tỏa những giá trị tích cực, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ, đặc biệt là những sinh viên, học viên mới ra trường về công tác tại CATP và chiến sĩ nghĩa vụ mới noi theo.

“Hãy luôn là những chiến sĩ Công an nhân dân mẫu mực, hội tụ đầy đủ phẩm chất cần - kiệm - liêm - chính - chí công vô tư; năng động và sáng tạo trong mọi nhiệm vụ được giao”, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp căn dặn.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp phát biểu tuyên dương các gương tiêu biểu.
Lãnh đạo Trung ương Đoàn, CATP trao thưởng cho các cá nhân có công trình, sáng kiến tiêu biểu phục vụ công tác.
Lãnh đạo CATP trao thưởng cho đại diện các đơn vị có công trình sáng tạo tiêu biểu.
Lãnh đạo Trung ương Đoàn, CATP chúc mừng các gương tiêu biểu.
Dịp này, CATP đã khởi động cuộc thi “Công trình sáng tạo tiêu biểu” lần thứ II và công trình ứng dụng chuyển đổi số “Tuổi trẻ TPHCM chung tay phòng chống ma túy” bằng công nghệ thực tế ảo (VR).
Đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Ngô Tùng

Tại buổi lễ, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Trung tướng Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM. Phần thưởng cao quý nhất của tổ chức Đoàn là sự ghi nhận những đóng góp to lớn và sự đồng hành của Trung tướng Mai Hoàng đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ và tiếp lửa cho tuổi trẻ CATP vững bước trên mọi mặt công tác.

Dịp này, Trung ương Đoàn cũng trao tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Mai Thi - đoàn viên, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 19, Phòng PC07, CATP. Anh Nguyễn Mai Thi đã có hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy hiểm.

Xem thêm

Cùng chuyên mục