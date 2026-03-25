Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025 báo công dâng Bác

TPO - Sáng 25/3, đoàn đại biểu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025 dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Bắc Sơn và báo công, vào Lăng viếng Bác.

Dẫn đầu đoàn đại biểu, có anh Nguyễn Thái An - Ủy viên BTV T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn; Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; Nhà báo Trần Công Hùng - Ủy viên Ban Biên tập Báo Tiền Phong.

﻿ ﻿ Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Bắc Sơn.

Sau khi dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Bắc Sơn, đoàn đại biểu đã đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để dâng hương và báo công với Bác.

Đại diện đoàn đại biểu Gương mặt trẻ báo công với Bác, anh Phạm Chí Nhu - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 thành kính dâng lên Bác những thành tích, kết quả mà tuổi trẻ Việt Nam đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua.

Các bạn là những gương mặt trẻ đến từ mọi miền Tổ quốc, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: Học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh, quốc phòng - an ninh, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật và hoạt động xã hội. Dù khác nhau về hoàn cảnh, lĩnh vực công tác, nhưng tất cả chúng con đều chung một khát vọng: Cống hiến sức trẻ, trí tuệ và nhiệt huyết cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

﻿ ﻿ Đoàn đại biểu Gương mặt trẻ báo công với Bác.

Anh Phạm Chí Nhu - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đại diện đoàn đại biểu báo công với Bác.

Theo anh Nhu, trong năm qua, tuổi trẻ Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo, đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Nhiều học sinh, sinh viên xuất sắc giành huy chương cao tại các kỳ thi quốc tế. Các nhà khoa học trẻ miệt mài nghiên cứu, tạo ra những công trình có giá trị, góp phần nâng cao vị thế trí tuệ Việt Nam.

Còn có những người lao động, doanh nhân trẻ tiên phong đổi mới sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển kinh tế đất nước. Các văn nghệ sĩ, vận động viên thể thao mang vinh quang về cho Tổ quốc trên các đấu trường khu vực và quốc tế. Các chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn vững vàng, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền, giữ gìn bình yên cho nhân dân.

“Chúng con nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thành tích đạt được không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc, của dân tộc Việt Nam anh hùng” - anh Phạm Chí Nhu nói.

﻿ ﻿ Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Bác.

Đại biểu Gương mặt trẻ luôn khắc ghi và tiếp nối truyền thống anh dũng, kiên cường, hiếu học và sáng tạo của các thế hệ cha anh đi trước.

Trước anh linh của Bác, đại biểu Gương mặt trẻ xin hứa sẽ không ngừng rèn luyện đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, cống hiến vì lợi ích của đất nước và nhân dân; xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, hùng cường.

"Chúng con nguyện nối dài khát vọng của dân tộc, mang sức trẻ và trí tuệ Việt Nam vươn xa, để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân", anh Nhu nói.

Đại biểu Gương mặt trẻ chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.