Nam sinh tốt nghiệp loại giỏi Học viện Quân y được phong hàm Thượng úy

TPO - Trong gần 370 học viên vừa tốt nghiệp Học viện Quân y, Trần Trương Công Cường là 1 trong 18 người được phong quân hàm Thượng úy. Hành trình 6,5 năm của anh được bồi đắp từng ngày bằng sự cần cù, kỷ luật và khát vọng cống hiến.

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển vào Học viện Quân y, Trần Trương Công Cường (SN 2001, quê xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng) hiểu rằng mình đã bước vào một hành trình không dễ dàng. Bố của Cường từng công tác tại Trường Quân sự Quân khu 5 và đã nghỉ hưu; mẹ là quản sinh tại Trường THCS Nguyễn Trung Trực. Dưới Cường còn hai em trai sinh đôi đang học lớp 9.

Trung tướng, GS.TS Trần Viết Tiến - Giám đốc Học viện Quân y trao Bằng tốt nghiệp cho Thượng úy Trần Trương Công Cường.

Quyết định khoác áo lính, với Cường, trước hết là giảm bớt gánh nặng học phí cho ba mẹ để lo cho hai em. Nhưng đó cũng là sự kết hợp của hai ước mơ: Làm bác sĩ và trở thành quân nhân như người cha. Cường chia sẻ: “Tôi bị cận thị, nên Học viện Quân y là nơi phù hợp để vừa theo đuổi nghề y, vừa thực hiện mong muốn trở thành người lính”.

Khác với phần lớn sinh viên y khoa xuất phát từ khối B, Cường thi khối A. Sự “lệch pha” này khiến những ngày đầu ở giảng đường trở nên chật vật. “Tôi gặp khó khăn ở một số môn học nền tảng. Nhưng lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là phải đọc nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn để bù lại”, anh kể.

Không đặt mục tiêu phải trở thành thủ khoa đầu ra, cũng không tự tạo áp lực thành tích ngay từ đầu, Cường chọn cách đi từng bước chắc chắn. Anh tâm sự: “Mỗi năm học, mỗi học kỳ, mỗi môn học, tôi chỉ tự nhủ phải học hết mình và đạt kết quả cao nhất có thể”.

Thượng úy Trần Trương Công Cường (hàng đầu, thứ hai từ trái qua) cùng các học viên đón nhận học bổng Vallet trong thời gian học tập tại Học viện Quân y.

Sự kiên trì ấy dần tích tụ thành trái ngọt. Sau 6,5 năm miệt mài rèn luyện, Lớp phó học tập Lớp DH53C (Hệ 2, Học viện Quân y) Trần Trương Công Cường tốt nghiệp loại giỏi ngành Bác sĩ đa khoa quân y với điểm trung bình toàn khóa là 8,61, trở thành một trong những gương mặt nổi bật của khóa này.

Tháng 3/2026, tại lễ tốt nghiệp được tổ chức trang trọng ở Học viện Quân y, Trần Trương Công Cường vinh dự đón nhận quân hàm Thượng úy. Hiện nay, anh công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với cương vị bác sĩ luân khoa.

Môi trường mới, nhịp độ mới, và những bài học không còn nằm trên trang sách, Thượng úy Cường bắt đầu một quá trình học tập khác - từ thực tế, từ cuộc sống, từ chính bệnh nhân và đồng đội.

Thượng úy Trần Trương Công Cường tham gia khám phúc tra sức khỏe tân binh nhập ngũ tại Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3, Quân khu 1), trong thời gian đi thực tập tuyến đơn vị, năm 2025.

Không còn là những kỳ thi hay bảng điểm, áp lực giờ đây là từng ca bệnh, từng quyết định chuyên môn. Nhưng cũng chính ở đó, những điều được hun đúc suốt 6,5 năm bắt đầu được kiểm chứng.

Anh tự đặt cho mình một lời nhắc giản dị mà bền bỉ: Phải không ngừng học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn, say mê nghiên cứu khoa học, đồng thời trau dồi đạo đức nghề nghiệp.

“Tôi luôn hướng tới trở thành người thầy thuốc sâu về y lý, giỏi về y thuật và giàu y đức, noi gương các thầy và các thế hệ đi trước”, Thượng úy Trần Trương Công Cường khẳng định.

Nỗ lực học tập trong thời gian là học viên, Thượng úy Trần Trương Công Cường có nhiều lần được khen thưởng.