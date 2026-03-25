Viettel trở thành tập đoàn công nghệ toàn cầu, 'trải thảm đỏ' đón nhân tài

TPO - Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến – Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết, trong 20 năm tới, Viettel không chỉ là một nhà mạng, mà sẽ trở thành một tập đoàn công nghệ toàn cầu, làm chủ những công nghệ lõi thách thức nhất, đồng thời thiết lập những cơ chế đặc thù để chiêu mộ tài năng.

Tiếp đoàn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025, lãnh đạo Tập đoàn Viettel đã mở cánh cửa bước vào “thế giới” của một tập đoàn toàn cầu, nơi những con số tăng trưởng ấn tượng hay những thiết bị 5G "Make in Vietnam" không chỉ là niềm tự hào của người lính, mà còn là kết quả của một môi trường nuôi dưỡng những cái tôi dám nghĩ, dám làm.

Tập đoàn Viettel tiếp đoàn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025 thăm, giao lưu. Ảnh: Duy Phạm

Môi trường không có giới hạn cho người tài

Trao đổi về cơ hội thăng tiến và môi trường làm việc tại doanh nghiệp Nhà nước, Thượng tá Nguyễn Đạt – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel khẳng định tại Viettel, cơ chế đánh giá năng lực luôn công bằng và tiệm cận tiêu chuẩn của các tập đoàn hàng đầu thế giới.

“Nếu có năng lực, chỉ cần khoảng 5 năm là các bạn có thể chứng minh được bản thân và vươn lên cấp quản lý”, ông Đạt nói. Dẫn chứng từ câu chuyện của bản thân, ông Đạt cho hay đã đi từ vị trí chuyên viên và trở thành tổng giám đốc một công ty lớn nhất tập đoàn khi mới 34 tuổi, mà không có bất kỳ mối quan hệ "con ông cháu cha" nào.

Thượng tá Nguyễn Đạt chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Duy Phạm

Nhìn lại hành trình từ một đơn vị "đi làm thuê" trở thành tập đoàn công nghệ, ông Đạt cho rằng, sức mạnh lớn nhất của Viettel là sự kết hợp giữa trí tuệ Việt Nam và bản lĩnh người lính. Con số 500 triệu USD lợi nhuận chuyển về nước mỗi năm từ đầu tư quốc tế không chỉ là kết quả kinh doanh, mà là minh chứng cho vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.

Ông Đạt nhấn mạnh, để thu hút người trẻ, Viettel liên tục trong nhiều năm qua kiến nghị đề xuất để xây dựng cơ chế lương khoán dựa trên lợi nhuận làm ra. Đây là "vũ khí" quan trọng giúp Viettel cạnh tranh sòng phẳng với các doanh nghiệp tư nhân và quốc tế trong cuộc đua thu hút nhân tài.

Tại đây, những người trẻ xuất sắc không chỉ có thu nhập xứng đáng mà còn có một lộ trình phát triển dài hơi, được tham gia vào những chiến dịch toàn cầu, cạnh tranh trực tiếp với các "gã khổng lồ" viễn thông thế giới như Orange hay France Telecom.

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng tham quan bảo tàng số Viettel.

Triết lý "dò đá qua sông" và trưởng thành từ thất bại

Một trong những nội dung gây ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với đoàn đại biểu là giá trị cốt lõi “trưởng thành qua những thách thức và thất bại”.

Thượng tá Bùi Ngọc Điệp – Phó Trưởng Ban Thương hiệu và truyền thông Tập đoàn cho hay: “Viettel rất coi trọng sự thất bại. Mỗi thất bại khi nhìn nhận như một bài học sẽ trở nên vô cùng hữu ích. Chúng tôi luôn nói với người trẻ là sai sớm thì sửa sớm”.

Thượng tá Bùi Ngọc Điệp chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Duy Phạm

Triết lý này được cụ thể hóa bằng phương pháp “dò đá qua sông”. Thay vì loay hoay tính toán quá kỹ trên bàn giấy, người Viettel chọn cách bắt tay vào làm, vừa làm vừa điều chỉnh. Khi Viettel quyết định đầu tư ra nước ngoài hay lấn sân sang lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, đó là những mảng trắng về tri thức. Nhưng với tinh thần người lính, họ chấp nhận "phá ra để vỡ ra", tìm thấy cách đi đúng từ chính những lần thử sai.

Tuy nhiên, bà Điệp nêu rõ, Viettel cũng rạch ròi giữa "sai sót trong tìm tòi" và "vi phạm nguyên tắc". Môi trường Viettel khuyến khích sự sáng tạo, dám chịu trách nhiệm nhưng tuyệt đối nghiêm khắc với những sai phạm cố tình. Chính sự kỷ luật sắt thép kết hợp với tư duy mở đã tạo nên một tập thể đoàn kết, nơi lãnh đạo vừa là người chỉ huy, vừa là người cha, người anh sẵn sàng hướng dẫn và bảo vệ cấp dưới.

Trở thành tập đoàn công nghệ toàn cầu

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến – Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết, nhìn lại chặng đường 37 năm, từ một đơn vị xây lắp với tổng tài sản vỏn vẹn 2 tỷ đồng năm 2000, không đủ tiền trả hóa đơn điện, Viettel đã vươn mình trở thành "gã khổng lồ" viễn thông với hơn 400 triệu khách hàng tại 10 quốc gia. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu.

"20 năm tới là một khoảng thời gian rất ngắn trong dòng chảy khoa học công nghệ. Viettel xác định lộ trình trở thành tập đoàn công nghệ toàn cầu, đồng hành cùng kỷ nguyên mới của đất nước – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc," ông Nguyễn Đình Chiến khẳng.

Nếu giai đoạn trước Viettel ra thế giới để kinh doanh hạ tầng viễn thông (đa quốc gia), thì giai đoạn tới sẽ là đẳng cấp toàn cầu. Nghĩa là, đầu não đặt tại Việt Nam nhưng nguồn lực và thị trường là của cả thế giới. Viettel tham vọng thiết lập các trung tâm nghiên cứu (R&D) tại Mỹ, các nhà máy sản xuất tại Ấn Độ... giống như mô hình của Apple, nhưng mang dòng máu và trí tuệ Việt.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Duy Phạm

Theo ông Chiến, một trong những điểm nhấn quan trọng nhất trong tầm nhìn 2045 của Viettel là công nghiệp bán dẫn. Đây là thách thức lớn, tuy nhiên, với tinh thần người lính, Viettel chọn dấn thân thay vì đứng ngoài cuộc. Viettel đã và đang triển khai 9/11 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, từ AI, chuyển đổi số đến các thiết bị công nghệ cao, nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia công nghệ tự chủ và hùng cường.

Trả lời câu hỏi về việc chuẩn bị nhân lực cho tương lai, ông Nguyễn Đình Chiến tiết lộ những thay đổi mang tính đột phá trong chính sách trọng dụng nhân tài của Tập đoàn. Viettel không chỉ tìm kiếm nhân tài trong nước mà coi 7 tỷ người trên thế giới đều là nguồn lực tiềm năng.

Đáng chú ý, Viettel đã đề xuất và được Đảng, Nhà nước cho phép triển khai những cơ chế chưa từng có tiền lệ.

“Chúng tôi sẵn sàng mời những chuyên gia giỏi có hai quốc tịch về làm việc ở các vị trí đặc biệt – điều mà trước đây quy định quân đội rất khắt khe. Viettel đang tạo ra một môi trường mà ở đó, các bạn trẻ được dấn thân vào những vùng trắng của tri thức”, ông Chiến nói.

Đặc biệt, lãnh đạo Viettel nhấn mạnh việc xây dựng một hành lang pháp lý bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm.

Trong khoa học, thất bại là một phần của chi phí đầu tư. Viettel cam kết tạo ra môi trường minh bạch, nơi anh em dám thử nghiệm các công nghệ mới, thậm chí là những thí nghiệm rủi ro cao, miễn là đúng quy trình thì sẽ được bảo vệ tuyệt đối.

Lãnh đạo Tập đoàn Viettel và Báo Tiền Phong, cùng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng. Ảnh: Duy Phạm