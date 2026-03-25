Quân chủng Phòng không - Không quân vinh danh điển hình trẻ và gia đình quân nhân tiêu biểu

TPO - Các điển hình được vinh danh là những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân chủng Phòng không - Không quân, góp phần khẳng định và lan tỏa hình ảnh, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Sáng 25/3, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, trao Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” năm 2025 và biểu dương gia đình quân nhân tiêu biểu giai đoạn 2024-2026.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tham dự chương trình có Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PK-KQ; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo, đại biểu Quân chủng PK-KQ, Trung ương Đoàn, Ban Thanh niên Quân đội, Ban Phụ nữ Quân đội; đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân chủng.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn, Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ, cho biết trong thời gian qua, các tổ chức quần chúng trong các cơ quan, đơn vị luôn chủ động, bằng những hành động, việc làm sáng tạo, cụ thể, thiết thực, bám sát thực tiễn, đẩy mạnh các phong trào thiết thực.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại buổi lễ.

Nổi bật là các phong trào “Quân đội thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số”; hoạt động Giải thưởng “Sáng tạo trẻ”; phong trào “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam”, xây dựng gia đình “no ấm, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch, 3 an” và đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Cùng với đó là phát huy vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; nghiên cứu khoa học; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; lao động sản xuất… góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và toàn Quân chủng.

Lãnh đạo Quân chủng PK-KQ và đại diện các tập thể, cá nhân điển hình phát biểu ý kiến.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn, các điển hình được tuyên dương, trao thưởng và gia đình quân nhân tiêu biểu được biểu dương trong dịp này là những đại biểu ưu tú trong hàng nghìn điển hình tiên tiến của đoàn viên thanh niên (ĐVTN), hội viên phụ nữ, gia đình quân nhân trên các lĩnh vực hoạt động.

“Đây chính là những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân chủng, góp phần khẳng định và lan tỏa hình ảnh, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”, Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn nhấn mạnh.

Để tiếp tục phát huy vai trò to lớn của cán bộ, ĐVTN, hội viên phụ nữ và các gia đình quân nhân trong toàn lực lượng, Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quần chúng; nhận thức sâu sắc công tác quần chúng là một nội dung lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy Đảng; đồng thời chăm lo giải quyết nguyện vọng chính đáng của cán bộ, ĐVTN, hội viên phụ nữ, gia đình quân nhân.

Trung tướng Trần Ngọc Quyến - Chính ủy Quân chủng PK-KQ và Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao thưởng cho 9 Gương mặt trẻ tiêu biểu Quân chủng PK-KQ năm 2025.

Chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng của các tổ chức quần chúng để đưa cán bộ, ĐVTN, hội viên phụ nữ vào rèn luyện trong thực tiễn; nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa, nêu gương sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị và toàn Quân chủng.

Chú ý gắn xây dựng tổ chức quần chúng với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu" và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động với các tổ chức chính trị, xã hội tại địa phương trên địa bàn đóng quân, góp phần xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân gắn bó.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ và Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ, trao thưởng cho các gia đình quân nhân tiêu biểu giai đoạn 2024-2026, khu vực phía Bắc.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn lưu ý các Gương mặt trẻ tiêu biểu, các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc trong tham gia Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” và gia đình quân nhân tiêu biểu tiếp tục phấn đấu phát huy, giữ vững và nêu gương vai trò hạt nhân nòng cốt trong các phong trào; tiếp tục nghiên cứu tìm tòi, sáng tạo những mô hình mới, cách làm hay và hiệu quả.

Tích cực vận động đồng chí, đồng đội, cán bộ, ĐVTN nuôi dưỡng khát vọng cống hiến phấn đấu vươn lên, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học. Hội viên phụ nữ phát huy tài năng, các gia đình quân nhân phát huy tính tiền phong gương mẫu, phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà, chia sẻ tương trợ giúp đỡ, xây dựng gia đình bình đẳng, nuôi con giỏi, dạy con ngoan, hạnh phúc.

Lãnh đạo Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” năm 2025.