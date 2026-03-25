Cùng nhau cộng hưởng năng lượng, trí tuệ Việt Nam

TPO - Sáng 25/3, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025 đã tham quan, gặp mặt và giao lưu tại trụ sở tập đoàn Viettel.

Tham dự buổi gặp mặt, về phía Báo Tiền Phong, có Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong.

Về phía tập đoàn Viettel, có Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến - Bí thư Đảng ủy Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Viettel; Thượng tá Nguyễn Đạt - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. Video: Đức Nguyễn

Những đại diện xuất sắc, góp phần làm nên niềm tự hào chung

Phát biểu tại buổi gặp mặt, giao lưu với tập đoàn Viettel, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong bày tỏ, các Gương mặt trẻ đến với Viettel không chỉ là một chuyến tham quan đơn thuần, mà còn là cơ hội để chạm vào một phần của những thành tựu rất đáng tự hào mà tập đoàn đã xây dựng thời gian qua.

Qua những hình ảnh, tư liệu và các câu chuyện được giới thiệu tại bảo tàng, có thể cảm nhận rõ Viettel hôm nay đã thực sự mang tầm vóc quốc tế, với hơi thở toàn cầu hiện diện rõ nét trong chiến lược phát triển.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong phát biểu tại buổi gặp mặt.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh, phía sau những con số tăng trưởng ấn tượng của Viettel là những câu chuyện rất truyền cảm hứng, điển hình với những dấu ấn như sự kiện A80 - không chỉ là thành tựu công nghệ, mà còn là niềm tự hào về một Việt Nam hùng cường, tự tin làm chủ những công nghệ hàng đầu hiện nay.

Theo Tổng Biên tập báo Tiền Phong, chuyến thăm đã tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho các đại biểu tham dự. Điều đáng quý hơn, trong chính hành trình của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Viettel cũng có những đại diện xuất sắc, góp phần làm nên niềm tự hào chung ấy.

Nhân dịp này, nhà báo Phùng Công Sưởng gửi lời chúc mừng tới Tập đoàn Viettel, chúc tập đoàn trong năm 2026 tiếp tục tiên phong, dẫn dắt, đạt thêm nhiều thành tựu mới và truyền cảm hứng mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Các đại biểu Gương mặt trẻ tham dự buổi gặp.

Đại biểu Gương mặt trẻ đặt câu hỏi, giao lưu tại buổi gặp mặt.

