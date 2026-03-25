Cùng nhau cộng hưởng năng lượng, trí tuệ Việt Nam

Tham dự buổi gặp mặt, về phía Báo Tiền Phong, có Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong.
Về phía tập đoàn Viettel, có Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến - Bí thư Đảng ủy Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Viettel; Thượng tá Nguyễn Đạt - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.
Những đại diện xuất sắc, góp phần làm nên niềm tự hào chung
Phát biểu tại buổi gặp mặt, giao lưu với tập đoàn Viettel, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong bày tỏ, các Gương mặt trẻ đến với Viettel không chỉ là một chuyến tham quan đơn thuần, mà còn là cơ hội để chạm vào một phần của những thành tựu rất đáng tự hào mà tập đoàn đã xây dựng thời gian qua.
Qua những hình ảnh, tư liệu và các câu chuyện được giới thiệu tại bảo tàng, có thể cảm nhận rõ Viettel hôm nay đã thực sự mang tầm vóc quốc tế, với hơi thở toàn cầu hiện diện rõ nét trong chiến lược phát triển.
Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh, phía sau những con số tăng trưởng ấn tượng của Viettel là những câu chuyện rất truyền cảm hứng, điển hình với những dấu ấn như sự kiện A80 - không chỉ là thành tựu công nghệ, mà còn là niềm tự hào về một Việt Nam hùng cường, tự tin làm chủ những công nghệ hàng đầu hiện nay.
Theo Tổng Biên tập báo Tiền Phong, chuyến thăm đã tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho các đại biểu tham dự. Điều đáng quý hơn, trong chính hành trình của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Viettel cũng có những đại diện xuất sắc, góp phần làm nên niềm tự hào chung ấy.
Nhân dịp này, nhà báo Phùng Công Sưởng gửi lời chúc mừng tới Tập đoàn Viettel, chúc tập đoàn trong năm 2026 tiếp tục tiên phong, dẫn dắt, đạt thêm nhiều thành tựu mới và truyền cảm hứng mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.
Cộng hưởng năng lượng, trí tuệ Việt
Tại buổi gặp mặt, Thượng tá Nguyễn Đạt - Phó Tổng Giám đốc Viettel chia sẻ thông điệp xuyên suốt về thành công của Viettel trên hành trình vươn ra thế giới và làm chủ công nghệ. Đó là hành trình được tạo nên từ trí tuệ, ý chí, kỷ luật và khát vọng vươn lên của người Việt Nam, cùng một cơ chế trọng dụng thực tài, trao cơ hội cho người trẻ.
Khi người trẻ được trao cơ hội, được giao trọng trách và trưởng thành rất sớm ở những vị trí quản lý quan trọng sẽ là cách thể hiện thông điệp mạnh mẽ về niềm tin đối với thế hệ trẻ.
Chị Bùi Ngọc Điệp - Phó Trưởng Ban Thương hiệu và Truyền thông cũng chia sẻ, một trong những giá trị đáng chú ý trong hành trình phát triển của đơn vị là coi trọng sự thất bại, chấp nhận thất bại như một phần của quá trình trưởng thành và không ngừng rút ra bài học để đi tiếp.
Chị Điệp cho rằng, thất bại không phải điều cần né tránh hay cảm thấy xấu hổ, mỗi lần vấp ngã, nếu được nhìn nhận đúng, đều có thể trở thành một bài học có giá trị.
Phó Trưởng Ban Thương hiệu và Truyền thông cũng nhấn mạnh tư duy “sai sớm thì sửa sớm”, coi đây là một cách tiếp cận thực tế và hiệu quả trong công việc.
Thay vì chần chừ vì sợ sai, điều quan trọng là dám bước những bước đầu tiên, vừa làm vừa kiểm chứng, vừa điều chỉnh để tiến dần đến kết quả. Đó cũng là tinh thần gần với cách “dò đá qua sông”.
Khép lại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel nhấn mạnh tinh thần cùng nhau cộng hưởng những năng lượng tích cực, trí tuệ và lan tỏa mạnh mẽ các giá trị được tạo nên từ nỗ lực, khát vọng và tài năng của mỗi cá nhân trên từng lĩnh vực.
Theo ông, khi mỗi cá nhân, mỗi tập thể biết phát huy thế mạnh riêng, đồng thời kết nối và cộng hưởng vì mục tiêu chung, sẽ hình thành nên sức mạnh to lớn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước. Đó cũng là nền tảng để Việt Nam vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, từng bước khẳng định vị thế và nâng tầm trên trường quốc tế.