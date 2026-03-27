Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xe container bất ngờ lật ở vòng xoay, sơn đổ trắng mặt đường lúc rạng sáng

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khoảng 3 giờ sáng 27/3, xe container chở sơn nước biển số TPHCM khi vào vòng xoay trên đường từ ngã tư Sóng Thần về ngã tư Ga bất ngờ bị lật, khiến hàng loạt thùng sơn đổ tràn ra mặt đường. Tài xế hơn 40 tuổi kịp phá cửa thoát ra ngoài và chỉ bị thương nhẹ.

Khoảng 3 giờ sáng 27/3, một xe container chở sơn nước mang biển số TPHCM lưu thông từ ngã tư Sóng Thần về ngã tư Ga thì bất ngờ bị lật khi vào vòng xoay. Số lượng lớn thùng sơn đổ tràn ra mặt đường.

Hình ảnh container chở sơn gặp tai nạn.

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn đường vắng nên không có người đi đường bị té ngã. Tài xế khoảng hơn 40 tuổi đã tự phá cửa cabin thoát ra ngoài và chỉ bị thương nhẹ.

Đến khoảng 5 giờ, CSGT và lực lượng chức năng có mặt phong tỏa, xử lý hiện trường. Công nhân môi trường được huy động rải cát để làm sạch mặt đường, tránh trơn trượt gây nguy hiểm cho người đi xe máy.

Lực lượng chức năng phải rải cát để tránh trơn trượt do sơn đổ trên mặt đường.

Đền gần 8 giờ cùng ngày, chiếc xe container được cẩu dựng và di dời khỏi hiện trường, giao thông qua khu vực trở lại bình thường.

#Tai nạn #Xe container #Ngã tư #Sóng Thần #Ngã Tư Ga #Xe container gặp nạn #Tai nạn giao thông #TPHCM #Lực lượng chức năng #Công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục