Xe container bất ngờ lật ở vòng xoay, sơn đổ trắng mặt đường lúc rạng sáng

TPO - Khoảng 3 giờ sáng 27/3, xe container chở sơn nước biển số TPHCM khi vào vòng xoay trên đường từ ngã tư Sóng Thần về ngã tư Ga bất ngờ bị lật, khiến hàng loạt thùng sơn đổ tràn ra mặt đường. Tài xế hơn 40 tuổi kịp phá cửa thoát ra ngoài và chỉ bị thương nhẹ.

Hình ảnh container chở sơn gặp tai nạn.

Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn đường vắng nên không có người đi đường bị té ngã. Tài xế khoảng hơn 40 tuổi đã tự phá cửa cabin thoát ra ngoài và chỉ bị thương nhẹ.

Đến khoảng 5 giờ, CSGT và lực lượng chức năng có mặt phong tỏa, xử lý hiện trường. Công nhân môi trường được huy động rải cát để làm sạch mặt đường, tránh trơn trượt gây nguy hiểm cho người đi xe máy.

Lực lượng chức năng phải rải cát để tránh trơn trượt do sơn đổ trên mặt đường.

Đền gần 8 giờ cùng ngày, chiếc xe container được cẩu dựng và di dời khỏi hiện trường, giao thông qua khu vực trở lại bình thường.