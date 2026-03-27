Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nam sinh viên bất ngờ tử vong trên vỉa hè TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 27/3, Công an phường Tân Bình (TPHCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ một nam thanh niên tử vong trên vỉa hè đường C1.

Nạn nhân được xác định là P.D.H (21 tuổi), sinh viên một trường đại học trên địa bàn thành phố.

Hiện trường nơi sinh viên tử vong bất thường.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng sớm cùng ngày, anh H. đang di chuyển trên đường C1 (đoạn gần cầu vượt Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình) thì bất ngờ có biểu hiện bất thường về sức khỏe, sau đó gục xuống vỉa hè. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh nhanh chóng hỗ trợ, gọi xe cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Đến gần 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng hoàn tất khám nghiệm hiện trường ban đầu, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác pháp y, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Đại diện trường đại học - nơi sinh viên đang theo học cho biết đã nắm thông tin vụ việc, đồng thời đang phối hợp cùng gia đình để lo hậu sự cho nam sinh viên.

Nguyễn Dũng
