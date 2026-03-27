Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

TPO - Ông Nguyễn Việt Hùng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025–2030, đồng thời giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 27/3, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Việt Hùng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025–2030.

Đồng thời, ông Nguyễn Việt Hùng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025–2030 và thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Ông Hùng cũng được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025–2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, bà Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết việc điều động, phân công lần này thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với năng lực, kinh nghiệm công tác của ông Nguyễn Việt Hùng; đồng thời bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, ông sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa phát huy tiềm năng, đưa địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Việt Hùng bày tỏ vinh dự khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách; khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phát huy kinh nghiệm công tác, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh đoàn kết, kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, phấn đấu xây dựng Khánh Hòa ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Việt Hùng sinh năm 1978, quê quán xã Bát Tràng, Hà Nội; là cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh. Trong quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty HUD (2013–2015), Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng (2015–2018), Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD (2018–2024). Ngày 11/9/2024, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.