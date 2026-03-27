Tấm thép 10 tấn đè nát cabin, tài xế xe rác tử vong tại chỗ

Nguyễn Dũng
TPO - Rạng sáng 27/3, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra dưới chân cầu Kênh Tẻ (đoạn thuộc quận 4 cũ) khiến tài xế xe rác tử vong và giao thông từ khu Nam vào trung tâm TPHCM tê liệt kéo dài.

Clip hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 27/3, xe đầu kéo chở tấm thép hình lưỡi liềm dài 15m, nặng hơn 10 tấn lưu thông hướng từ Nhà Bè về trung tâm thành phố. Khi đến khu vực dưới chân cầu Kênh Tẻ, xe rác đi hướng ngược lại bất ngờ va chạm trực diện.

Cú đâm mạnh khiến tấm thép trên rơ-moóc trượt khỏi vị trí, rơi xuống đè bẹp cabin xe rác. Tài xế xe rác được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do thương tích nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, tấm thép nằm chắn ngang làn đường, khiến giao thông bị phong toả hoàn toàn.

Do tai nạn xảy ra trên tuyến huyết mạch nối khu Nam với trung tâm thành phố, ùn ứ kéo dài hơn 1 km từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến cầu Kênh Tẻ. CSGT phải phong tỏa hướng rẽ từ đường Nguyễn Thị Thập ra Nguyễn Hữu Thọ để giảm tải cho khu vực cầu.

Nhiều tuyến đường quanh khu vực tai nạn kẹt cứng.

Tại giao lộ Ngô Thị Bì – Nguyễn Hữu Thọ, hàng nghìn phương tiện chen chúc, nhiều người chạy xe máy tràn lên vỉa hè nhưng vẫn không thể thoát kẹt.

Đến hơn 8 giờ cùng ngày, xe cẩu chuyên dụng hạng nặng được điều đến để di dời tấm thép và các phương tiện gặp nạn. Lực lượng chức năng cũng bố trí CSGT điều tiết tại các ngã tư lân cận, hướng dẫn người dân di chuyển qua cầu Tân Thuận hoặc cầu Him Lam.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

