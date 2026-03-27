'Bão' giá xăng dầu: Người dân mê xe điện, chuộng giao thông công cộng

TPO - Từ các cửa hàng xe điện đông đúc đến lượng hành khách metro, xe buýt tăng mạnh, bức tranh giao thông tại TPHCM đang ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt. Sự thay đổi này đến từ nhiều yếu tố, trong đó có chi phí nhiên liệu, chính sách hỗ trợ và việc cải thiện hạ tầng.

Mạnh tay đổi xe điện

Trưa 26/3, tại cửa hàng xe điện trên đường Nguyễn Tri Phương (phường An Đông, TPHCM), không khí mua bán diễn ra nhộn nhịp khi nhiều người dân đến xem xe, hỏi giá và quyết định đổi phương tiện. Một số khách hàng từng đến tham khảo trước đó đã quay lại để hoàn tất việc mua xe điện sau thời gian cân nhắc.

Người dân nhộn nhịp đến tham khảo, đổi xe điện tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Tri Phương (phường An Đông, TPHCM)

Chị Hoài Thanh (ngụ phường An Lạc) cho biết trước đây còn do dự vì chung cư không cho để xe điện và thiếu trạm sạc. Tuy nhiên, hiện nay ban quản lý đã khuyến khích lắp đặt trạm sạc, đồng thời hệ thống trạm sạc công cộng trên đường phố cũng xuất hiện nhiều hơn, giúp việc sử dụng xe điện thuận tiện hơn.

Theo chị Thanh, chi phí vận hành xe điện thấp hơn đáng kể so với xe xăng. Mỗi lần sạc điện chỉ tốn khoảng 10.000–20.000 đồng, đủ di chuyển trong một ngày. Nếu sử dụng dịch vụ đổi pin, chi phí khoảng 300.000 đồng/tháng, tương đương 30.000 đồng/ngày.

Xe điện hiện đang cháy hàng. Nhiều xe đã được bán, đang chờ biển số

“Với quãng đường đi làm khoảng 30km, chi phí xăng trước đây vào khoảng 50.000 đồng/ngày và có thể tăng thêm khi giá nhiên liệu biến động. Trong bối cảnh giá xăng dầu, gas và nhiều mặt hàng khác tăng, việc chuyển sang xe điện được xem là một cách để kiểm soát chi tiêu” – chị Thanh cho biết.

Các tài xế công nghệ cũng nhanh chóng chuyển đổi phương tiện. Anh Minh Vũ (38 tuổi) cho biết, đã quyết định mua xe điện để chạy dịch vụ nhờ các chương trình hỗ trợ từ doanh nghiệp. Theo anh, nhiều hãng xe và nền tảng công nghệ hiện đưa ra chính sách ưu đãi như hỗ trợ tiền sạc, đảm bảo thu nhập hoặc miễn phí sạc tại các trạm công cộng trong thời gian nhất định.

Các trạm đổi pin, trạm sạc xe điện được lắp đặt nhiều hơn tạo thuận tiện cho người dân

Một số chương trình còn hỗ trợ tài xế số tiền sạc mỗi ngày trong những tháng đầu, đi kèm với mức thu nhập cam kết nếu đáp ứng điều kiện vận hành. Các chính sách này góp phần làm thay đổi lựa chọn phương tiện của lực lượng tài xế vốn có nhu cầu di chuyển lớn và thường xuyên.

Tuy nhiên, do nhu cầu khách hàng tăng cao, nhiều cửa hàng xe điện cho biết, phải đến tháng 5 mới có xe giao cho khách đã đặt cọc từ thời điểm này. “Cách đây 2 tuần, khách sẽ có xe sau khoảng một tuần nhưng hiện nay phải tầm 2 tháng mới có xe giao cho khách” – nhân viên một cửa hàng xe điện nói.

Cùng với việc gia tăng số lượng xe điện, hạ tầng phục vụ cũng đang được mở rộng. TPHCM đặt mục tiêu lắp đặt 3.000 tủ đổi pin xe điện trên vỉa hè trước ngày 30/4. Chi phí đổi pin dự kiến khoảng 8.000 đồng/lần, thấp hơn so với chi phí nhiên liệu truyền thống.

Phương tiện công cộng tăng mạnh

Bên cạnh xu hướng chuyển sang xe điện cá nhân, giao thông công cộng tại TPHCM cũng ghi nhận sự gia tăng về lượng hành khách. Trên các tuyến phố trung tâm như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi… nhiều người dân lựa chọn xe đạp điện công cộng để di chuyển hoặc dạo phố.

Xe đạp điện công cộng vừa được TPHCM đưa vào sử dụng, khách được miễn phí 15 phút trải nghiệm

Để thuê xe, người dùng chỉ cần tải app, quét mã. Xe điện công cộng không chỉ tạo sự thuận tiện và linh hoạt trong di chuyển quãng ngắn. Nhiều người trải nghiệm lần đầu đều đánh giá phương tiện này êm ái, tiện lợi và góp phần giảm ô nhiễm môi trường. Du khách rất thích thú “check-in” cùng chiếc xế siêu đáng yêu, và còn được miễn phí 15 phút đầu đến hết tháng 3.

Tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên sau khi đưa vào vận hành đã ghi nhận lượng hành khách tăng nhanh. Trung bình có gần 70.000 lượt khách/ngày sử dụng tuyến này. Sự gia tăng này cho thấy nhu cầu đi lại bằng phương tiện công cộng hiện đại đang ngày càng lớn.

Tuyến Metro được người dân chọn đi để đi học, đi làm, đi chơi...

Không chỉ metro, hệ thống xe buýt cũng có sự tăng trưởng đáng kể. Từ đầu tháng 3, bình quân xe buýt phục vụ khoảng 340.000 lượt khách/ngày, tăng 35% so với cuối tháng 2 và tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới có nhiều biến động, đặc biệt từ khu vực Trung Đông, chi phí đi lại của người dân chịu tác động trực tiếp. Điều này được xem là một trong những yếu tố thúc đẩy xu hướng chuyển sang các phương tiện điện và giao thông công cộng tại TPHCM trong thời gian gần đây.

Chỉ với 7.000 đồng, khách có thể đi suốt tuyến xe buýt

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, xe đạp điện công cộng không chỉ giúp tiết kiệm sức lực mà còn hỗ trợ kết nối với các phương tiện khác như xe buýt và metro. Đây được xem là một phần trong định hướng phát triển giao thông công cộng và giảm phương tiện cá nhân.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, đơn vị sẽ tiếp tục giám sát hoạt động vận tải, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc kê khai và niêm yết giá của doanh nghiệp. Các biện pháp này nhằm đảm bảo hoạt động vận tải diễn ra ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và lưu thông hàng hóa.