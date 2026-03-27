Ông Nguyễn Hoài Anh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

TPO - Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 27/3, Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua các báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hoài Anh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Đ.T.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu Hội thẩm nhân dân TAND cấp tỉnh và TAND khu vực.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Hoài Anh (SN 1977, quê tỉnh Quảng Nam, nay là TP Đà Nẵng) có trình độ thạc sĩ Quản lý Hành chính công; Kiến trúc sư; Cử nhân Ngữ văn Anh.

Trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Hoài Anh từng kinh qua nhiều vị trí như: Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận; Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận; Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. Đến tháng 7/2025, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Từ tháng 9/2025, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 3/2026, ông Nguyễn Hoài Anh trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

#Thanh Hóa #Chủ tịch UBND #HĐND tỉnh #bầu cử #tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh

