Vụ cháy nhà trên đường Lĩnh Nam: Xuất hiện clip sự cố lao động tại công trình đang xây dựng bên cạnh, gây tia lửa điện

Thanh Hà
TPO - Theo thông tin từ người dân, trước khi xảy ra vụ cháy nhà cao tầng số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội), công trình cao tầng đang xây dựng bên cạnh đã xảy ra sự cố về lao động khiến tia lửa tóe ra, rơi xuống đường.

chay-1234-4103.jpg
Ngọn lửa bùng lên dữ dội tại khu vực tầng 2 ngôi nhà số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam.

Liên quan đến vụ cháy nhà 6 tầng 1 tum số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội), xảy ra vào ngày 24/3, theo người dân và hình ảnh từ camera giám sát, vào khoảng 16h35, trước thời điểm xảy ra vụ cháy kể trên, ngôi nhà cao tầng đang xây dựng (cách ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn 1 con ngõ rộng khoảng hơn 1m) đã xảy ra tai nạn lao động, dẫn đến các vật liệu rơi vào đường dây điện, tóe lửa.

Clip từ camera ghi lại hình ảnh tia lửa tóe ra rơi xuống đường.

Cụ thể, theo người dân, trong quá trình xây dựng có người ngã xuống khu vực giàn giáo tầng 2 (ngõ đi chung). Vụ việc khiến đường dây điện phía ngoài ngõ gặp sự cố, tia lửa tóe ra, rơi xuống đường.

Đến khoảng 17h40 cùng ngày, gia đình nhà số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam (ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn) phát hiện cháy tại khu vực tầng 2 nhà mình. Sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến nhiều người mắc kẹt.

cuu-1.jpg
Nhiều người dân không quản ngại nguy hiểm cứu người.

Như tin đã đưa, khoảng 17h52 ngày 24/3, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại ngôi nhà kể trên. Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội CC&CNCH khu vực số 12 và Đội CC&CNCH khu vực số 9 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ...

Sau khoảng 8 phút, Đội CC&CNCH khu vực số 12 tiếp cận hiện trường vụ cháy, qua công tác trinh sát, nắm tình hình ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô 5 tầng nổi, 1 tầng lửng, 1 tầng tum, đám cháy đang phát triển mạnh tại tầng lửng có nhiều khói khí độc phát tán lên các tầng phía trên và có người mắc kẹt bên trong.

Chỉ huy chữa cháy đã triển khai 1 mũi tổ chức chữa cháy khu vực tầng lửng, ngăn chặn cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà xung quanh, 1 mũi sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận khu vực bên trong để tìm kiếm, cứu người bị nạn, 1 mũi tiếp cận hiện trường qua nhà bên cạnh.

Đến khoảng 18h18, toàn bộ 7 người (trong đó có 2 người già và 3 trẻ nhỏ) được người dân cùng lực lượng chức năng đưa ra ngoài an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế, hiện sức khỏe đã ổn định.

