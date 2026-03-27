Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền: Đảm bảo xe máy - vận tải quân sự mạnh, cơ động nhanh

TPO - Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc tặng Cục Xe máy - Vận tải, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiền cũng đặt ra yêu cầu đảm bảo lực lượng xe máy - vận tải quân sự mạnh, cơ động nhanh, ưu tiên các đơn vị đủ quân, đơn vị sẵn sàng chiến đấu, đơn vị bảo vệ chủ quyền biên giới, trên không, trên biển.

Sáng 27/3, tại Hà Nội, Cục Xe máy - Vận tải (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Xe máy - Vận tải quân sự (28/3/1951 - 28/3/2026).

Đại biểu dự lễ kỷ niệm thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT) cùng lãnh đạo, đại biểu ngành Xe máy - Vận tải (XM-VT) quân sự và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân qua các thời kỳ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương tặng Cục XM-VT, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền khẳng định, trong suốt 75 năm xây dựng và chiến đấu trưởng thành, ngành XM-VT và bộ đội XM-VT đã xứng đáng với lời khen tặng của Bác Hồ kính yêu: "Yêu xe như con, quý xăng như máu, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Ngành XM-VT đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cục Xe máy - Vận tải.

Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm - Cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải, trình bày diễn văn kỷ niệm.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiền phát biểu tại buổi lễ.



Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu Tổng cục HC-KT chỉ đạo Cục XM-VT chủ động tích cực nghiên cứu các cuộc chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao trên thế giới gần đây để dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục HC-KT thực hiện tốt công tác quy hoạch, sử dụng, dự trữ trang bị kỹ thuật xe máy; sản xuất, cải tiến, đổi mới trang bị phương tiện kỹ thuật xe máy theo hướng hiện đại, phù hợp với nhiệm vụ của từng lực lượng.

Chủ động xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên theo đúng nguyên tắc quy chế quy trình, gắn với quy hoạch đào tạo, bố trí sắp xếp đội ngũ cho phù hợp với lộ trình hiện đại hóa quân đội.

“Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường phối hợp cơ quan đơn vị, hợp tác quốc tế; khuyến khích cán bộ nhân viên kỹ thuật tự học tập nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ đáp ứng với yêu cầu phát triển của ngành”, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu.

Chương trình nghệ thuật tái hiện những chiến công của ngành Xe máy - Vận tải quân sự trong 75 năm qua.



Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiền cũng lưu ý việc triển khai toàn diện công tác bảo đảm kỹ thuật xe máy, công tác vận tải cho toàn quân. Duy trì chặt chẽ bảo đảm đầy đủ vật tư, vật chất trang bị vận tải dự trữ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Thường xuyên rà soát, xây dựng điều chỉnh thế trận công tác bảo đảm xe máy vận tải ở ba cấp: chiến lược, chiến dịch và chiến thuật liên hoàn vững chắc, gắn với thế trận phòng thủ trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Đảm bảo lực lượng XM-VT quân sự mạnh, cơ động nhanh ở các cấp, ở các khu vực vùng miền, ưu tiên các đơn vị đủ quân, đơn vị sẵn sàng chiến đấu, đơn vị bảo vệ chủ quyền biên giới, trên không, trên biển và lực lượng cứu hộ cứu nạn toàn quân.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm tham quan hình ảnh của ngành Xe máy - Vận tải quân sự qua các thời kỳ.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu tập triển khai thực hiện tốt các đề án, dự án trọng tâm; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự gắn với chuyển đổi số nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác khai thác, quản lý, sử dụng trang bị kỹ thuật phương tiện, nhất là các loại xe máy ở thế hệ mới, công tác vận tải tàu thuyền quân sự…

“Với truyền thống anh hùng và kinh nghiệm trong 75 năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng cán bộ chiến sĩ ngành XM-VT quân sự luôn đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh.