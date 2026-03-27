Tổng thống Mỹ Trump tiết lộ 'món quà' của Iran, để ngỏ phương án kiểm soát dầu mỏ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết "món quà" mà ông từng đề cập trước đó từ phía Iran thực chất là việc 10 tàu chở dầu đã di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ trọng yếu của thế giới.

Trước đó, ông Trump từng mô tả đây là một món quà rất lớn và là dấu hiệu thiện chí trong các nỗ lực ngoại giao, nhưng không tiết lộ chi tiết.

"Đó là một món quà rất lớn, trị giá một khoản tiền khổng lồ, và tôi sẽ không tiết lộ món quà đó là gì", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm thứ Ba.

Lãnh đạo Nhà Trắng cho biết Mỹ đã tham gia vào "các cuộc đàm phán rất quan trọng" với các quan chức Iran giấu tên, và việc các tàu chở dầu di chuyển qua eo biển là bằng chứng cho thấy các nhà đàm phán rất nghiêm túc.

Theo lời ông Trump, phía Iran đã đề xuất cho phép "tám tàu chở dầu lớn" đi qua eo biển như một cách thể hiện thiện chí, trước khi bổ sung thêm hai tàu khác.

"Điều đó cho thấy chúng ta đang làm việc với đúng đối tác", ông Trump nói, đồng thời cho biết các tàu này treo cờ Pakistan khi đi qua eo biển.

Khi được hỏi liệu Iran có nên thu phí các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz hay không, ông Trump nhận định: "Về lý thuyết thì họ không thể làm vậy, nhưng trên thực tế họ vẫn đang làm ở một mức độ nào đó".

Mỹ để ngỏ phương án kiểm soát dầu mỏ Iran

Tổng thống Trump cho biết việc kiểm soát nguồn cung dầu của Iran là 'một lựa chọn', song từ chối đi sâu vào chi tiết.

"Tôi sẽ không nói về điều đó, nhưng đó là một lựa chọn", ông Trump nói khi được một phóng viên hỏi liệu điều đó có khả thi hay không.

Ông gợi ý rằng một kịch bản tương tự Venezuela có thể được xem xét, nhấn mạnh Mỹ đã thu được lợi ích kinh tế đáng kể từ việc hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ tại quốc gia này.

"Chúng tôi đã làm rất tốt khi hợp tác với Venezuela. Chắc chắn chúng tôi đã thu về hàng tỷ đô la. Venezuela hiện đang làm tốt hơn bao giờ hết và giống như một liên doanh, nhưng Mỹ cũng đã kiếm được rất nhiều tiền", ông Trump nói.

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết trong hai tháng đầu năm 2026, doanh thu dầu mỏ của Venezuela đã tăng mạnh, vượt phần lớn tổng thu của cả năm trước.

Hạn chót cho Iran

Về tiến trình đàm phán, ông Trump cho biết chưa chắc Iran sẽ đáp ứng thời hạn mở lại eo biển Hormuz mà ông đưa ra.

"Tôi chưa biết. Điều đó còn phụ thuộc vào đánh giá từ đội ngũ của tôi", ông nói và đề cập đến Phó Tổng thống JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff cùng cố vấn Jared Kushner.

Hạn chót ban đầu đã hết vào đầu tuần, nhưng sau đó được gia hạn đến thứ Sáu trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn đang tiếp diễn. Ông Trump cho biết vẫn còn thời gian để đạt được tiến triển.