Lầu Năm Góc cân nhắc điều 10.000 bộ binh tới Trung Đông

Bình Giang

TPO - Lầu Năm Góc đang xem xét khả năng triển khai thêm tới 10.000 lính bộ binh tới Trung Đông, nhằm tạo thêm lựa chọn quân sự cho Tổng thống Donald Trump, báo Wall Street Journal dẫn thông tin từ các quan chức Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết.

screen-shot-2026-03-27-at-82720-am.png
Ảnh minh hoạ

Theo bài báo, kế hoạch điều động có thể bao gồm các đơn vị bộ binh và xe bọc thép, sẽ hỗ trợ khoảng 5.000 lính thủy đánh bộ và hàng nghìn lính dù thuộc Sư đoàn Không vận 82 đã nhận lệnh đến khu vực này.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết ông sẽ tạm dừng kế hoạch tấn công các nhà máy điện của Iran thêm 10 ngày, đến ngày 6/4, để tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán hòa bình.

Các bên trung gian cho biết Iran không yêu cầu thêm thời gian, nhưng ông Trump nói việc gia hạn là theo đề nghị của Iran.

Iran đã cho phép một số tàu chở dầu treo cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz, một động thái mà ông Trump gọi là “món quà” dành cho Mỹ, thể hiện các lãnh đạo Iran nghiêm túc với việc đàm phán.

Pakistan xác nhận Mỹ và Iran đang tiến hành đàm phán gián tiếp, bằng cách gửi thông điệp qua Pakistan.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng khẳng định việc đàm phán với Iran “đã có tiến triển”.

Trước đó đã có thông tin chính quyền Mỹ tính phương án điều động bộ binh để chiếm quyền kiểm soát đảo Kharg - một “huyết mạch” kinh tế của Iran, nơi xử lý khoảng 90% lượng xuất khẩu dầu thô của nước này, nhằm gây sức ép buộc Iran mở lại eo biển Hormuz.

CNN dẫn nguồn tin nắm được báo cáo tình báo Mỹ cho biết, Iran đã đặt bẫy, điều thêm binh sĩ và hệ thống phòng không tới đảo Kharg trong những tuần gần đây, nhằm chuẩn bị cho khả năng Mỹ tiến hành chiến dịch kiểm soát hòn đảo này.

Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc cho biết đã triển khai các xuồng cao tốc không người lái để tuần tra trong chiến dịch chống Iran. Đây là lần đầu tiên Washington xác nhận sử dụng phương tiện này trong một cuộc xung đột đang diễn ra. Phương tiện này có thể dùng cho trinh sát hoặc tấn công cảm tử.

Xuồng cao tốc không người lái là phương tiện được Ukraine sử dụng nhiều trong mấy năm gần đây, để gây thiệt hại cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Iran đã sử dụng thiết bị không người lái trên biển để tấn công tàu chở dầu ở Vùng Vịnh ít nhất 2 lần kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch không kích ngày 28/2.

Bình Giang
WSJ
