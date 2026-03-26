Nga chuyển hàng viện trợ cho Iran

TPO - Một đoàn tàu chở hàng của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã đến ga Garadagh của Azerbaijan, từ đó sẽ tiếp tục đưa chuyến hàng viện trợ tới Iran, hãng thông tấn Azertac của Azerbaijan đưa tin ngày 26/3.

Theo bản tin, lô hàng viện trợ nặng hơn 300 tấn chủ yếu gồm thuốc men. Sau khi đến Azerbaijan, chuyến hàng sẽ được vận chuyển tiếp bằng đường bộ tới các địa điểm tại Iran theo kế hoạch.

Ngày 12/3, một lô hàng khác gồm hơn 13 tấn thuốc và vật tư y tế do Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga gửi cũng đã quá cảnh qua Azerbaijan để tới Iran.

Ngày 11/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Trong cuộc trao đổi, ông Putin bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Azerbaijan trong việc sơ tán công dân Nga khỏi Iran, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc trung chuyển viện trợ nhân đạo của Nga tới Iran.

Các báo cáo tình báo phương Tây cho rằng Nga đang sắp chuyển máy bay không người lái (drone) cùng với thuốc men và thực phẩm tới Iran.

Theo bài viết trên Financial Times, các quan chức cấp cao của Nga và Iran đã thảo luận bí mật về việc cung cấp drone chỉ vài ngày sau khi Israel và Mỹ mở chiến dịch tấn công Iran.

Quá trình chuẩn bị vận chuyển bắt đầu từ đầu tháng 3 và dự kiến hoàn tất vào cuối tháng.

Khi được hỏi về thông tin này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Hiện có rất nhiều thông tin giả. Điều chắc chắn là chúng tôi vẫn đang duy trì đối thoại với lãnh đạo Iran”.

Trên phương diện công khai, Nga nhấn mạnh các hoạt động viện trợ nhân đạo, cho biết đã gửi hơn 13 tấn thuốc tới Iran qua Azerbaijan và sẽ tiếp tục các chuyến hàng.

Nga và Iran ký thỏa thuận đối tác chiến lược từ năm 2025, nhưng thỏa thuận không bao gồm cam kết phòng thủ chung.

Bên cạnh tên lửa, drone là loại vũ khí quan trọng mà Iran đang sử dụng để tấn công Israel và các căn cứ liên quan đến Mỹ ở Trung Đông trong cuộc chiến hiện nay.

Nga cũng đang sản xuất dòng drone dựa trên thiết kế của Iran, với nhiều cải tiến nhằm né tránh hệ thống phòng không và tăng tải trọng. Những cải tiến của Nga về động cơ, dẫn đường và khả năng chống gây nhiễu có thể giúp nâng cao đáng kể hiệu quả tác chiến.

Ngoài ra, theo Financial Times, Iran đề nghị Nga cung cấp các hệ thống phòng không hiện đại hơn. Hai bên đã đạt thỏa thuận về việc cung cấp 500 bệ phóng Verba và 2.500 tên lửa trong vòng 3 năm, nhưng Nga được cho là chưa chấp thuận cung cấp hệ thống S-400 vì muốn tránh gây thêm căng thẳng với Mỹ.