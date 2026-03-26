Chỉ huy Iran đứng sau chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz thiệt mạng

Minh Hạnh

TPO - Hãng CNN dẫn hai nguồn thạo tin của Israel cho biết, chỉ huy lực lượng hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - ông Alireza Tangsiri - đã thiệt mạng.

image-1774521954032.jpg
Ông Alireza Tangsiri. (Ảnh: Tasnim)

Nguồn tin của Israel không cung cấp thêm chi tiết về chiến dịch mà họ cho là đã loại bỏ chỉ huy hải quân Iran.

Chính quyền Iran chưa bình luận về thông tin này.

Ông Tangsiri đã lên tiếng và xuất hiện nhiều hơn kể từ khi Israel và Mỹ phát động chiến dịch nhằm vào Iran. Ông là nhân vật chủ chốt đứng sau cuộc phong tỏa gần như hoàn toàn giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz.

Vị chỉ huy này hoạt động tích cực trên mạng xã hội trong suốt cuộc chiến. Bài đăng gần nhất của ông là vào ngày 24/3, trong đó ông lưu ý, bất kỳ tàu thuyền nào đi qua eo biển Hormuz cũng đều cần sự phối hợp đầy đủ với cơ quan hàng hải của Iran.

Ông cũng thường xuyên đăng tải các thông tin cập nhật về hoạt động của hải quân Iran ở Vịnh Ba Tư.

Mỹ và Israel đã hạ sát nhiều quan chức và chỉ huy cấp cao của Iran, bao gồm cả Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei - người đã thiệt mạng trong đợt tấn công đầu tiên ngày 28/2.

Theo thống kê của CNN, hiện chưa có người kế nhiệm nào được chỉ định cho hơn một chục quan chức quân đội cấp cao mà sự ra đi của họ đã được truyền thông Iran xác nhận.

Minh Hạnh
