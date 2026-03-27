Iran cảnh báo 'cái giá phải trả' nếu Mỹ mở chiến dịch đổ bộ đảo Kharg

Minh Hạnh

TPO - Một cuộc chiến trên bộ sẽ “nguy hiểm và tốn kém hơn nhiều” đối với Mỹ và Israel, một chỉ huy quân đội Iran cho biết, khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc việc huy động lực lượng giành quyền kiểm soát đảo Kharg.

Đảo Kharg. (Ảnh: Getty Images)

“Họ phải biết rằng, một cuộc chiến trên bộ sẽ nguy hiểm hơn, tốn kém hơn, và không thể khắc phục được”, Tư lệnh Lực lượng Lục quân Iran - Ali Jahanshahi - nói, theo hãng thông tấn bán chính thức ISNA.

“Tất cả các động thái của đối phương ở biên giới đều được theo dõi, và chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi kịch bản”, ông Jahanshahi nhấn mạnh, nói thêm rằng “mọi tấc đất của Iran đều được bảo vệ”.

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr News của Iran cũng đưa tin ngày 26/3, rằng “lực lượng đặc nhiệm và các đơn vị du kích Iran” đã sẵn sàng giáng một “đòn đau vào lực lượng Mỹ” khi chiến tranh có khả năng leo thang.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc việc điều quân đổ bộ lên đảo Kharg để gây sức ép buộc Iran mở lại eo biển Hormuz, CNN đưa tin.

Cùng lúc đó, Iran đã điều thêm lực lượng cùng hệ thống phòng không đến đảo Kharg để chuẩn bị cho khả năng quân đội Mỹ tiến vào hòn đảo này.

Tuy nhiên, các quan chức và chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng, sẽ có những rủi ro đáng kể liên quan đến một chiến dịch trên bộ như vậy, bao gồm cả thương vong nặng nề cho phía Mỹ.

Hãng tin Axios ngày 26/3 trích dẫn hai quan chức Mỹ và hai nguồn tin khác cho biết, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho một “đòn giáng cuối cùng” vào Iran, có thể bao gồm việc sử dụng bộ binh và một chiến dịch ném bom quy mô lớn.

Theo nguồn tin này, các phương án quân sự bao gồm:

- Kiểm soát đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran

- Kiểm soát đảo Larak, nơi đặt các hầm trú ẩn và máy bay tấn công của Iran giúp Tehran kiểm soát eo biển Hormuz

- Kiểm soát đảo Abu Musa và hai hòn đảo nhỏ hơn gần lối vào phía tây của eo biển

- Chặn hoặc bắt giữ các tàu xuất khẩu dầu của Iran ở phía đông của eo biển

CNN
#Mỹ #Iran #đảo Kharg #Israel #Vịnh Ba Tư #Trung Đông

