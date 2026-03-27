Châu Âu sẽ thúc ép Mỹ về việc Nga hỗ trợ Iran

TPO - Các cường quốc châu Âu vừa cho rằng Nga đang giúp Iran nhắm vào lực lượng Mỹ trong cuộc chiến ở Trung Đông, và cho biết họ sẽ nêu vấn đề này với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại cuộc họp cấp ngoại trưởng G7 ở Pháp.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu với báo chí trước khi lên đường dự cuộc họp của G7. (Ảnh: Reuters)

Ông Rubio tham gia ngày họp thứ hai của các bộ trưởng G7, trong bối cảnh các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine, bất ổn kinh tế và chính sách đối ngoại khó đoán của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đang gây ra nhiều lo ngại.

Reuters dẫn 2 nguồn tin an ninh phương Tây và 1 quan chức khu vực thân cận với Tehran nói rằng Nga đã cung cấp hình ảnh vệ tinh cho Iran, đồng thời giúp nâng cấp máy bay không người lái (drone) để tương đương với các phiên bản mà Nga sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine.

Một số hãng truyền thông khác đưa tin rằng Nga đang hỗ trợ Iran trong xung đột với Mỹ và Israel, tương tự như cách Tehran đã hỗ trợ Mátxcơva trong cuộc xung đột với Kiev.

“Chúng tôi sẽ nêu vấn đề Nga đang giúp Iran bằng thông tin tình báo để nhắm vào người Mỹ. Nga cũng đang hỗ trợ Iran về drone để họ có thể tấn công các nước láng giềng cũng như căn cứ quân sự của Mỹ”, quan chức phụ trách đối ngoại châu Âu Kaja Kallas phát biểu với các phóng viên tại cuộc họp G7 ở Vaux-de-Cernay.

Nga đã phủ nhận việc chia sẻ thông tin tình báo với Iran về các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC đầu tháng này, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nói: “Chúng ta có thể tin lời họ”.

Trước khi tới châu Âu, ông Rubio cũng có vẻ giảm nhẹ lo ngại về các cáo buộc nhằm vào Nga.

“Tôi nghĩ Nga chủ yếu tập trung vào cuộc xung đột mà họ đang tham gia hiện nay. Ngoài ra, tôi không có gì để bổ sung”, ông nói.

Tuy nhiên, 2 nhà ngoại giao châu Âu cho biết các bộ trưởng dự định sẽ gây sức ép về vấn đề này trong các cuộc họp ngày 27/3.

“Các cuộc xung đột này có liên hệ chặt chẽ với nhau. Nếu Mỹ muốn chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông và khiến Iran ngừng tấn công họ, họ cũng nên gây áp lực lên Nga để Nga không thể hỗ trợ Iran”, bà Kallas nói.

Phát biểu tại họp báo, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot nêu quan điểm tương tự.

“Đây là một thực tế đã được chứng minh, rằng sự hợp tác giữa Nga và Iran đã tồn tại và vẫn đang tiếp diễn theo cả hai chiều, và chúng tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó. Có lý do để tin rằng hiện nay Nga đang hỗ trợ các nỗ lực của Iran, cả về quân sự lẫn những mặt khác, đặc biệt nhằm vào các mục tiêu của Mỹ”, ông nói.

Khi được hỏi về thông tin Nga cung cấp drone cho Iran, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Hiện có rất nhiều thông tin giả. Điều chắc chắn là chúng tôi vẫn đang duy trì đối thoại với lãnh đạo Iran”.