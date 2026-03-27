Iran bác bỏ ‘tối hậu thư’ của Tổng thống Mỹ Trump, tuyên bố tiến gần đến chiến thắng

TPO - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf đã lên tiếng đáp trả mạnh mẽ những lời đe dọa gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định "không ai có thể đưa ra tối hậu thư cho Iran và người dân Iran".

Tuyên bố của Chủ tịch Quốc hội Iran Qalibaf được đăng tải trên mạng xã hội X hôm thứ Năm (26/3) được đưa ra sau khi Tổng thống Trump rút lại lời đe dọa "phá hủy" các nhà máy điện của Iran, khẳng định quyết tâm của Iran trong việc bảo vệ chủ quyền và mong muốn tiến gần đến chiến thắng.

Ông cũng khẳng định Iran sẽ không bỏ lỡ cơ hội này cho đến khi đạt được 'chiến thắng hoàn toàn', đồng thời chấm dứt vòng luẩn quẩn 'chiến tranh - ngừng bắn - chiến tranh".

"Không ai có thể đưa ra 'tối hậu thư' cho Iran và người dân Iran. Chúng ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này cho đến khi giành được chiến thắng hoàn toàn và chấm dứt vòng luẩn quẩn chiến tranh - ngừng bắn - chiến tranh", ông nhấn mạnh.

Iran phóng loạt tên lửa trong đợt tấn công thứ 83.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cảnh báo sẽ tiến hành hành động quân sự nếu Tehran không dỡ bỏ phong tỏa tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới. Tối hậu thư ban đầu được đưa ra ngày 23/3, sau đó gia hạn đến 27/3.

Trong một diễn biến mới, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm thứ Sáu tuyên bố thực hiện đợt tấn công thứ 83 của Chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4, nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự trọng yếu của Mỹ và Israel trong khu vực bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Trong số các mục tiêu có các bể chứa và kho dầu ở Ashdod, và một trung tâm trao đổi thông tin quân sự của Mỹ trong khu vực. Ngoài ra, IRGC cũng tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Al-Dhafra và Al-Udeiri, cùng với các nhà chứa máy bay vận tải và máy bay không người lái tại Căn cứ Không quân Ali Al-Salem.

Các mục tiêu bổ sung bao gồm các bể chứa nhiên liệu cho máy bay phản lực và máy bay chiến đấu của lực lượng Mỹ, cũng như nhà chứa máy bay bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống tên lửa Patriot tại căn cứ Sheikh Isa.

Tuyên bố của IRGC cho biết chiến dịch này sử dụng sự kết hợp của các loại vũ khí tiên tiến, bao gồm các hệ thống tầm xa và tầm trung, tên lửa nhiên liệu rắn và lỏng, khả năng tấn công chính xác và mang nhiều đầu đạn, cũng như máy bay không người lái cảm tử và trinh sát. Tuyên bố nhấn mạnh các đòn tấn công trả đũa đã được thực hiện "hoàn toàn thành công".