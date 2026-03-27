Tổng thống Iran mong muốn chấm dứt chiến tranh hoàn toàn

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định, nước này mong muốn chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến đang diễn ra với Mỹ và Israel, nói thêm rằng Tehran muốn đảm bảo an ninh và hòa bình ở Tây Á.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: Reuters)

Ông Pezeshkian đưa ra nhận xét này trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Hai lãnh đạo đã thảo luận về các diễn biến khu vực và quốc tế sau “hành động gây hấn quân sự” của Mỹ, theo một tuyên bố trên trang web của tổng thống.

Ông Pezeshkian ca ngợi chính phủ và người dân Malaysia vì lập trường "đáng quý" của họ trong việc lên án các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

“Chúng tôi mong muốn chấm dứt hoàn toàn chiến tranh, đảm bảo an ninh và hòa bình trong khu vực”, ông nói.

Thủ tướng Ibrahim đã gửi lời chia buồn tới chính phủ và nhân dân Iran. Ông cho biết, Malaysia đã thông qua nghị quyết phản đối các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, cũng như bất kỳ hành vi vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nào của Iran.

Nhà lãnh đạo Malaysia bày tỏ sự ủng hộ đối với lập trường "chính đáng" của Iran về việc chấm dứt chiến tranh, và kêu gọi đảm bảo rằng các cuộc tấn công vào Iran sẽ không lặp lại.

Ông cũng cảm ơn ông Pezeshkian vì đã giúp các tàu chở dầu của Malaysia đi qua eo biển Hormuz an toàn trong thời điểm căng thẳng leo thang.

#Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim #Mỹ #Iran #Israel #eo biển Hormuz #xung đột Mỹ - Iran #Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian

